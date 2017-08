Stanislas Belhomme, créateur du Musée des Arts Urbains et du Street Art aux forges de Baudin, n’est pas peu fier. Depuis l’ouverture de son musée début juillet, les journalistes accourent à Toulouse-le-Château pour parler du « premier musée du street art en France », comme il aime à le rappeler. « J’ai contacté quelques médias au début pour parler de l’ouverture du musée, mais ce qui a fait la différence, c’est la venue de la chaîne anglaise Sky News, puis de la hollandaise Nos. La télévision attire la télévision. Aujourd’hui c’est France 2, et d’ici la fin du mois d’août, TF1 et BFM TV doivent également venir. Sans compter la presse écrite nationale qui nous a également permis de nous faire connaître. Il faut dire que pour eux, nous sommes un ovni ; pensez donc, nous sommes le premier musée du street art en France, et nous sommes implantés dans un petit village du Jura. »

Des visiteurs de toute l’Europe

La couverture médiatique est hors-norme, à tel point que le musée ne désemplit pas depuis son ouverture. « Durant le mois de juillet, les visiteurs venaient de toute l’Europe. Depuis début août, ce sont les locaux, du département et de la région, qui investissent le Mausa. »

À quelques mètres de là, devant une fresque monumentale, un duo de journaliste du JT de France 2, rédactrice et camerawoman, interroge un couple venu de Côte-d’Or pour visiter le musée. « Nous faisons un reportage sur les ventes de bien par l’État et leur reconversion. L’exemple des forges de Baudin, reconverties en musée du street art était donc un parfait exemple », explique Julie Beckrich, journaliste à France Télévision.

Initialement programmé pour une diffusion dans le journal de 20 heures de France 2 le jeudi 17 août, le reportage a été reporté au lundi 21, suite aux attentats en Espagne. Diffusé en fin de JT, le sujet intitulé « Communes, État : doivent-ils vendre leur patrimoine ? », revient sur la vente à venir d’une colonie de vacances à Saint-Brieuc ou la reconversion d’une ancienne prison lyonnaise en logements. En fin de ce sujet de plus de 4 minutes, durant seulement 30 secondes, le cas de la reconversion des forges de Baudin en musée du street art et évoqué ; suffisant pour revenir sur le succès de ce changement de cap, et offrir un nouveau coup de projecteur sur le Mausa.

Pour voir ou revoir ce reportage en replay, rendez-vous ici.