“Nous avons décidé d’annuler la course ce dimanche et essayons de la “re-programmer” le dimanche 19 février. Nous lançons les démarches administratives. Il y a un risque de mettre les coureurs en danger ce dimanche (5 février), car, même à Lajoux, les prévisions sont ni assez fiables ni très optimistes. L’enneigement ce soir est défaillant et un doute subsiste sur l’altitude de la limite pluie-neige samedi. La logistique importante liée à la délocalisation ne nous permet pas d’attendre plus longtemps les chutes de neiges à venir.

Les coureurs pré-inscrits vont recevoir un mail leur demandant s’ils acceptent de reporter leur inscription ou s’ils souhaitent le remboursement. Merci de votre compréhension“, explique Fabien Duparchy, coordinateur du comité d’organisation réunissant les bénévoles du foyer-rural de Prénovel-Les Piards, du SC de l’Abbaye et du SC du Grandvaux.