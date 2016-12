Depuis 2014, Benjamin Melot est installé à Dubaï où il est workshop manager et team manager chez KTM. « Je suis un peu leur ambassadeur. À ce titre, mon travail est de promouvoir la moto tout terrain lors des compétitions sur lesquelles je suis invité, et de développer la marque auprès des importateurs, dans les pays de cette région, avec un potentiel énorme en Afrique et au Moyen-Orient. Ainsi cette année, j’ai eu l’occasion de me déplacer en Jordanie. Je suis ravi de pouvoir allier ma passion pour la moto et mon activité professionnelle », ajoute le Lédonien âgé de 27 ans qui poursuit une belle aventure.

Ancien mécanicien de Cyril Despres Après avoir commencé ses études au collège Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier, il a passé un BEP mécanique moto, puis un Bac pro au lycée Fertet de Gray, avant de suivre une année de formation comme mécanicien de compétition moto au lycée Le Mans Sud.

« C’est ce qui m’a lancé dans la compétition et dès que j’ai pu, j’ai profité des opportunités qui m’étaient offertes de faire de la moto », ajoute-t-il. C’est ainsi que ce passionné a eu l’occasion de partir à quatre reprises déjà en tant que mécanicien au Dakar, dont deux années aux côtés de Cyril Despres.

Mardi dernier, c’est avec le Team KTM qu’il s’est envolé pour être sur place avant le départ qui sera donné le 2 janvier 2017, afin d’assister un pilote australien. « Cela sera pour moi une bonne occasion de compléter mon expérience et de prendre des repères, puisque j’ai l’objectif en 2018 de participer une nouvelle fois au Dakar, mais en tant que pilote cette fois. C’est un projet que j’ai dans la tête depuis plusieurs années et cela fait un an que j’ai pris ma décision. Cela représente beaucoup de travail pour trouver des financements. Sur place je pourrai bénéficier d’un coup de main de l’équipe KTM qui partira avec ses pilotes officiels ».

Un budget de 100 000 €

« Mon engagement en tant que pilote est totalement personnel, y compris l’achat de la moto. Cela représente au total un budget de 100 000 € entre la machine (50 000 €), l’engagement, les pièces, les pneus… J’ai pour cela plusieurs idées : organiser un dîner, proposer une cuvée spéciale Dakar, mettre en place une super-tombola avec des entreprises ». Pour mener à bien sa recherche de sponsors, Benjamin Melot qui a créé l’association « Adventure Concept » a le handicap de ne pas être sur place ; aussi il espère pouvoir regrouper des rendez-vous avec des partenaires franc-comtois qui seraient intéressés pour le soutenir, afin de pouvoir les rencontrer lors de ses déplacements réguliers dans le Jura. En complément, il doit aussi parfaire sa préparation en tant que pilote. C’est pourquoi il participe depuis l’année dernière au championnat national de courses de dune en désert ouvert.

« La nouvelle saison a débuté en octobre et les deux premières courses se sont bien passées. Devant ce sont des pro. Du coup cela me fait progresser pour apprendre à lire le terrain, rouler plus vite, gagner en agilité et trouver un bon rythme qui me permette de tenir plusieurs heures sur une moto comme ce sera le cas sur le Dakar. En parallèle, je fais toujours un peu de motocross pour la condition et la technique ».

About Dabi en avril

Avec le Dakar en point de mire, le Jurassien participera en avril à la première manche du championnat du monde des rallyes qui se déroulera à Abou Dabi avec l’avantage de ne pas être très loin géographiquement. Puis, en fonction des budgets, il envisage de prendre le départ d’un autre rallye au Marc au mois de mai.

Pour tout contact : benjimelot@ gmail.com. Voir aussi sur la page facebook : Benjamin Melot – The ROAD to DAKAR.