Le Jura placé en vigilance orange-canicule

Ce dimanche 27 août 2017, la Préfecture du Jura a déclenché le niveau 3 du plan départemental de gestion d’une canicule (PDGC) qui implique une surveillance et une mobilisation accrues de la part des services de l’Etat. Il est recommandé aux habitants des communes et plus particulièrement aux personnes fragiles et en situation d’isolement de prendre l’attache des mairies afin de s’inscrire sur les registres dédiés.

Une attention particulière doit être également portée à la pérennité de l’alimentation en eau potable.

La plateforme téléphonique d’information “canicule” accessible au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) a été mise en place pour permettre d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage.

Par ailleurs, le préfet du Jura demande aux organisateurs de manifestations festives et sportives d’approvisionner en eau les participants.

Afin de lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur :

- buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif

- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour

- mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool

- avitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…)

-évitez les efforts physique

-maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) et prévoyez le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur…

-pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide

- consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement le 15.