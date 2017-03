Vendredi 17 mars, les adhérents de Jura Dolois Cyclisme ont reçu leurs nouveaux équipements, maillots et cuissards à l’Hôtel de Ville de Dole en présence de Jean Marie Sermier, Sylvette Marchand et Jean-Baptiste Gagnoux. Le président Gilles Sire a tenu à cette occasion à remercier la municipalité pour avoir obtenu une étape du Tour de France, ce qui sera une belle vitrine pour ce sport à Dole.

Le club né en 2010 comporte deux catégories : les adhérents qui font des compétitions dans les trois fédérations et les adhérents qui s’adonnent au cyclotourisme. Il organise deux courses dans la région : le 21 mai à Amange et le 14 juillet à Rochefort et espère des résultats au niveau de ceux de 2016, soit quinze victoires et trente podiums. Un seul regret, que le club ne soit pas à ce jour reconnu par l’OMS. [Jean-Luc Millet]

Contact : 06.88.84.66.44 ou contact@juradoloiscyclisme.fr