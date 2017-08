C’est ce soir qu’a lieu le premier concert de l’édition 2017 de Jazz à Frontenay avec une soirée qui débutera dès 20 h à la salle du Bœuf sur le toit, située place du Maréchal Juin à Lons-le-Saunier. C’est la première fois de son histoire que l’événement musical « délocalise » un de ses concerts. Une soirée qui débutera à 20 h avec un mini-concert donné par les élèves qui suivent la master class du festival, qui a débuté lundi dernier. Ils sont trente, issus de plusieurs écoles de musique du département, à avoir suivi des cours auprès de jazzmen chevronnés : « Ils viennent se perfectionner et profiter de cours de professionnels du jazz » explique Jean-Claude Pacaud, président de l’association Jura jazz haute Seille. Une semaine de formation qui se fait dans le cadre d’un partenariat entre le festival, le conservatoire de Lons-le-Saunier qui met à disposition ses locaux, et les écoles de musique qui prennent en charge une partie des coûts de la formation.

Les apprentis musiciens seront accompagnés sur scène de leurs professeurs et de danseuses, qui ont de leur côté suivi un stage de deux jours sous la direction de Sabina Angelibusi et qui feront une improvisation lors du concert. À 21 h c’est le saxophoniste Christophe Panzani qui donnera un concert. Accompagné des pianistes Tony Paeleman et Leonardo Montana, il jouera des morceaux de son dernier « Les âmes perdues ». Puis ce sera au tour du quartet du tromboniste Daniel Zimmermann qui présentera son disque « Les montagnes russes », sorti en octobre dernier. Les places pour ce concert sont au tarif de 10 € afin de le rendre accessible aux proches des élèves de la master class. Pour acheter des tickets, le public peut se tourner vers le site du festival ou se rendre dans les locaux des offices de tourisme des Coteaux du Jura.

•Programme :

•Vendredi 25 août au château de Frontenay : Pierre de Bethmann Trio à 20h30, Foolish Ska Jazz Orchestra à 22 h. Tarif : 20 euros

•Samedi 26 août : Balades, théâtre, rencontres musicales et viticoles à Frontenay et Passenans de 15 h à 19 h. Au château de Frontenay : Hop Hop Crew à 20 h. Mayomi Moreno à 21h30. Hommage au pianiste Tom McClung. Tarif : 25 euros.

Pass pour les soirées de vendredi et samedi : 40 euros.

Site internet : www.frontenayjazz.fr

Mathieu Albertelli