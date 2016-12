Le Haut-Jura a une vraie carte à jouer dans la Nouvelle grande Région

> Quelles étaient vos motivations, lorsque vous vous êtes présenté aux élections régionales ?

J’y suis allé en étant convaincu que ce territoire avait une vraie carte à jouer dans la Grande Région. Il est singulier en tant que territoire de montagne, il est entreprenant, il offre une qualité de vie et un environnement préservé, une attractivité culturelle, touristique et sportive. Autant de domaines qui sont des champs de compétences de la Région. Cela a vraiment été mon leitmotiv, au-delà du fait que je voulais aussi que ce territoire ait au moins un élu, et qu’il ne passe pas à côté de cette mandature.

Il se trouve que j’ai été élu, dans la majorité, et franchement je suis heureux. Je mesure le poids de ce que c’est qu’être un nouvel élu, avec toute la défiance que les électeurs peuvent envoyer, mais j’estime que je ne l’ai pas fait à n’importe quel moment. Je l’ai fait à un moment où j’ai suffisamment capitalisé de l’expérience pour pouvoir apporter un regard différent dans un exécutif au travers de mon parcours.

J’apprends beaucoup auprès de Marie-Guite Dufay

Je considère que nous avons une présidente qui est pour moi la bonne personne au bon endroit. Marie-Guite Dufay sait très clairement ce qu’elle veut dans le cadre de sa nouvelle mandature : mener la bataille de l’emploi, travailler sur la transition énergétique et le vivre ensemble. On ne passe pas une réunion d’exécutif ou de groupe où elle ne nous demande pas de faire remonter les projets de nos territoires. Car les budgets ne sont rien si on ne sait pas relayer les initiatives au profit de cette Grande Région. Marie-Guite Dufay est une personnalité publique qui est dure et exigeante, avant tout pour elle-même et au-delà pour les autres. J’apprends beaucoup auprès d’elle.

> Comment vous sentez-vous dans cette majorité en tant que nouvel élu ? Je m’y sens très bien.

Pour moi cette majorité est belle. Elle réunit 51 élus très divers. Des élus d’expérience, de nouveaux élus comme moi et des élus issus de la diversité et pour moi c’est très important pour que tout le monde puisse se reconnaître. Nous sommes une des seules régions qui offre cette diversité. C’est le reflet de notre région et aussi une vraie force face à un Front National très offensif.

> Par rapport à l’image que vous vous faisiez de la fonction de Conseiller régional, quel est votre rôle ?

Pour moi le conseiller régional est vraiment celui de catalyseur afin de porter une vision pour un territoire donné dans une Région et être en capacité d’écouter et de fédérer des élus pour porter ce territoire au sein de la Grande Région. Il doit être très à l’écoute des élus pour entendre leurs besoins et porter leurs projets, faire du lien et rechercher la mutualisation sur le territoire, mais être aussi présent auprès de la population, parce que nos politiques, sont là pour servir les citoyens : jeunes entreprenants, lycéens, demandeurs d’emplois, retraités…

Le conseiller régional est aussi là pour relayer les champs de compétences de la Région. Pour être au fait de tout cela, il faut être humble. Il y a un temps d’apprentissage, de repérage des champs de compétence et des dispositifs en place, mais aussi contribuer au plan de mandat pour lequel nous avons été élus. Et puis, une fois qu’on a pris un peu les codes et qu’on s’est fait reconnaître, parce qu’on ne tombe pas dans le costume de conseiller régional du jour au lendemain, on doit être capable d’être à l’écoute, de fédérer l’ensemble des initiatives à l’échelle du territoire et de la Région.

>Pouvez-vous nous rappeler quelle est votre délégation ?

Ma délégation est celle du transport, qui est un vaste sujet ! Mais, j’apprends beaucoup, parce que je suis auprès de Michel Neugnot, premier vice-président de la Région qui est un élu d’expérience. Il est à la fois passionné et animé avec une vraie vision de ce que peut être la mobilité à l’issue du mandat sur l’ensemble de la Région. Il y a du travail, mais nous sommes à la fois concentrés sur le transfert de compétences des Départements aux Régions pour le 1er janvier 2017, et les transports scolaires pour le 1er septembre 2017.

Il faut se concerter avec l’ensemble des départements pour travailler sur ce transfert de compétences. Au-delà de cela, c’est une vraie opportunité parce que cela va nous permettre de réfléchir à la mobilité, afin qu’elle ne soit pas répartie entre plusieurs collectivités, mais que la Région soit chef de file. À partir de là, notre idée est de faire reposer notre plan de mobilité sur l’ensemble des possibilités de transport (train, autocar, voiture, transports doux, fluvial, aéroport…) pour que tout le monde puisse trouver une solution adaptée sur son coin de territoire. À partir de là, on s’appuie sur l’existant et on ne se refuse pas de faire émerger d’autres types de transport.

> Qu’en est-il pour le Haut Jura de la Ligne des Hirondelles ? Nous voulons préserver cette ligne.

Le premier acte a été la volonté de la présidente de s’assurer que les 6 M€ du contrat de plan État/Région soient bien investis sur cette ligne et pas ailleurs afin d’en assurer la continuité pour procéder aux travaux les plus urgents. Derrière, il faut aussi être très réalistes. Si on laisse cette ligne sur un seul segment domicile/travail ou études, cela ne sera pas suffisant. Il faut donc prendre conscience des atouts et des faiblesses de cette ligne afin de voir ce que l’on pourrait adjoindre à cette fonction de base du service public, pour que cette ligne prenne une autre dimension et qu’elle trouve sa réalité économique. Alors, nous la vendons surtout pour son cachet, ses viaducs, ses ponts, ses montagnes qu’elle traverse avec une réflexion à mener autour du segment touristique dont elle pourrait se doter.

Et dans ce domaine, ce n’est pas du ressort de la SNCF. Avec Michel Neugnot, il n’est pas question de s’interdire quoi que ce soit. On met tout sur la table pour voir ce qui peut fonctionner ou pas. Aussi dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, pourquoi pas réfléchir à un opérateur privé qui gère déjà d’autres lignes avec ce segment touristique et qui a permis de faire durer sur le territoire, et ça existe. Après on touche à un service public. Mais ce service public d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui et encore moins celui de demain. Alors à l’échelle du Haut-Jura, est-ce que la Ligne des Hirondelles ne pourrait pas devenir un projet structurant pour le territoire ?

Je suis élu pour être utile à mon territoire

Et que les collectivités puissent s’exprimer sur le service public rendu et sur la nécessité de doter cette ligne d’un autre schéma économique. Pourquoi pas ? C’est aussi ce qui fait notre spécificité. En plus, nous sommes à un moment où le transport « doux » est en train d’émerger. A l’échelle de notre territoire haut-jurassien, nous devons, notamment avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura réfléchir avec les problématiques transfrontalières à un maillage comprenant du covoiturage, du transport électrique… tout en faisant peut-être une place à une autre ligne singulière qu’est celle entre Nyon et La Cure. Est-ce qu’on ne peut pas imaginer quelque chose entre ces deux lignes à l’échelle franco-suisse, via des fonds européens pour répondre aux besoins quotidiens tout en répondant aussi à la question de l’attractivité touristique.

Et là cela devient intéressant de réfléchir peut-être à une gare qui deviendrait à point d’attractivité avec un accueil multimodal qui réponde aux besoins de mobilité d’aujourd’hui (co-working, véhicule électrique…). Il y a plein de choses à faire ! Or ce n’est pas que l’affaire de Saint-Claude ou de Morez. C’est bien tout le territoire haut-jurassien qui doit être parti prenante et qui doit prendre place pour imaginer ce projet. On déploie beaucoup d’énergie pour dire que ce n’est pas normal d’en arriver là, mais il est important d’être constructif avec tous les acteurs concernés dont les usagers, pour avancer. Dans d’autres secteurs, des lignes touristiques ont permis le développement du service public.

> Quelle est votre semaine type ?

Le plus difficile c’est les temps de déplacement, parce que ce sont des moments difficiles à valoriser et c’est très frustrant. Mais à côté de cela c’est hyper intéressant, parce que je suis présent pour connaître, identifier et soutenir des initiatives du territoire, mais je suis aussi amené à aller connaître, identifier et soutenir des initiatives d’autres territoires. À partir de là, c’est enrichissant, parce qu’à l’inverse d’un conseiller départemental, un conseiller régional n’est pas territorialisé. J’ai donc vocation à travailler sur l’ensemble du territoire dans un domaine de compétence, mais je suis aussi amené à porter tous les champs de compétences de la Région.

Ainsi, je participe aux réunions de groupe et aux réunions plénières, mais je suis également présent dans les lycées du Haut- Jura et auprès des conseils d’administrations puisque la Région s’occupe du fonctionnement des établissements (l’immobilier, les bâtiments, les personnels en dehors du corps enseignant…). Par ailleurs, je suis aussi vice-président au Parc Naturel Régional du Haut-Jura, puisque c’est un outil régional. Je suis également présent partout où la Région finance ou est en capacité de financer (sport, culture…).

Donc ma semaine type c’est d’être à la fois à Besançon et à Dijon par rapport à ma délégation pour le transport, et partout dans la Région où il y a des réunions liées à la délégation, mais aussi aux assemblées générales et aux conseils d’administrations, que ce soit la semaine et le week-end pour assurer la proximité de la Région sur notre territoire et pour faire remonter les projets et les idées à la Région. J’ai reçu un très bon accueil des élus du territoire, avec lesquels je suis en phase, quelle que soit leur couleur politique. Je pense que les gens ont besoin d’élus qui portent le mandat autrement. Des élus qui sont en capacité de les écouter, de les aider, de tenir compte de leurs observations et qui travaillent. Je ne suis pas élu pour être élu, mais pour être utile à mon territoire en gardant une proximité avec les citoyens.

> Quels sont les dossiers qui se trouvent actuellement sur votre bureau ?

Ils sont nombreux. Il y a tout d’abord celui de l’entreprise Logo bien sûr. C’est d’ailleurs le premier dossier que j’ai accompagné dans le cadre de mon mandat et l’action de la Région, envisagée au profit des ex Logo, se dessine au jour le jour. Je suis aussi la Ligne des Hirondelles dont nous avons parlé et le Village Vacances Lamoura. Le repreneur avance pour le moment sans les collectivités. J’espère que l’on arrivera à se compléter concernant le recrutement pour lequel la Région peut être aidante comme Pôle Emploi.

Sur mon bureau se trouvent notamment les dossiers des lycées avec lesquels je prépare les dotations de fonctionnement, les travaux de sécurisation, ainsi que le projet de création d’une nouvelle section. Celui de La fraternelle qui est un outil culturel important pour le Haut-Jura. Enfin, en tant que président de Cité Haut-Jura, j’ai repositionné et re toiletté l’association qui n’est plus installée à Saint-Claude mais à La Cordée à Morez. L’objectif est que Cité Haut-Jura puisse apporter de l’ingénierie au territoire pour travailler sur l’image dynamique du Haut-Jura et sa communication vers l’extérieur.