Le groupe The Ginger Accident rend hommage à Slow Joe

Lors d’un voyage en Inde, en 2007, le guitariste Cédric de la Chapelle fait une belle rencontre. Le Français flashe sur la personnalité et la voix du sexagénaire Slow Joe, qui ne s’est jamais produit ailleurs que dans les bars de Bombay. Cette rencontre va changer le cours des choses : en décembre 2009, Cédric de la Chapelle entraîne Slow Joe aux Transmusicales de Rennes où se produit la révélation. Le groupe The Ginger Accident se constitue alors, composé de quatre musiciens dévoués à la cause du chanteur indien. « C’est le début d’une grande aventure marquée par plus de trois cents concerts et deux albums magistraux ». L’aventure, hélas, a été brisée en mai 2016 à la suite du décès de Slow Joe, alors que se finalisait Let Me Be Gone. Ce troisième album du groupe, toutefois, est sorti de façon posthume, le 3 février dernier.

The Ginger Accident a choisi de rendre hommage à son chanteur à travers une série de concerts. C’est ainsi que le groupe se produit au Moulin de Brainans, ce samedi 4 mars à 20 h. Les quatre rockeurs célébreront « la liberté, la vie, l’amour, auxquels Slow Joe s’était voué, sans concession. »

Auparavant, le trio bisontin One Way Ticket aura pris place sur la scène, proposant « des chansons courtes, énergiques et toujours mélodiques, construites sur des bases vintage mais avec une vision moderne ».

Samedi 4 mars à 20 h 30, salle Club. Ouverture des portes à 20 h. Tarifs : 14 € (normal), 12 € (réduit), abonné 8 € (une place achetée, une place offerte).