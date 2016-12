Quelques mois après que les 93 élèves aient investi 865 m2 de leur nouvelle école, le groupe scolaire Bernard Clavel, attenant à l’école maternelle rue du Couchant, a été inauguré jeudi dernier, en présence d’élus et de Josette Pratte, veuve du célèbre écrivain Lédonien, prix Goncourt en 1968, dont le nom a été donné à ce nouveau groupe scolaire suite à une consultation citoyenne.

Hommage et émotion

Après une visite des locaux par l’ensemble des personnes invités à l’inauguration, Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier, a tenu à revenir sur l’historique de ce lieu d’éducation flambant neuf. « C’est une école qui sent bon le Jura, avec ses poutres apparentes et son ossature en boit de notre région. » Une école lumineuse et agréable qui respecte la réglementation thermique 2012, et dont la construction a coûté 1,8 million d’euros, dont 610 000 prix en charge par l’État et 106 000 par la Caf. « Une école qui, je l’espère, aurait fait plaisir à Bernard Clavel », qui, ironie du destin, était né en 1923, rue des écoles à Lons-le-Saunier.

S’en est suivi un poème de Bernard Clavel, conté par deux enfants de l’école primaire, puis une prise de parole de la veuve de l’écrivain, venue spécialement pour l’occasion.

C’est avec plaisir que je suis là aujourd’hui pour inaugurer cette école qui lui ressemble, avec la force et la beauté du bois, mais aussi le calme qui s’en dégage. Cela lui aurait fait plaisir à coup sûr, même s’il n’aimait pas beaucoup l’école, mais qu’il lui préférait les leçons de la vie.

Un discours plein d’émotion durant lequel Josette Pratte a partagé son amour envers son mari défunt, la voix emplie de sanglot.