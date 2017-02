Le spectacle proposé mêlera tradition et modernité, lundi 27 et mardi 28 février, à Juraparc à Lons-le-Saunier, et jeudi 2 mars, avenue de Lahr à Dole. « Un réel moment de magie et de féerie à partager en famille », annoncent les organisateurs de ce spectacle sous chapiteau itinérant. « Notre cirque, précisent-ils, est une réelle famille cosmopolite où l’art du jonglage, du domptage et du rire se mélange avec notre équipe technique, indispensable à la vie du cirque et à ses représentations de ville d’un jour. Sur la piste se succèdent des numéros inédits et une cascade d’artistes tous plus talentueux les uns que les autres. »

Durant deux heures, les spectateurs sont invités à découvrir les chants traditionnels russes, les danses folkloriques, un chœur interprétant les chansons les plus connues du répertoire russe sans oublier quelques airs en français. Le tout couronné par des numéros de danse classique de haut niveau. « Le mélange des genres et des époques vous transporte dans un autre monde, une autre culture. »

Lundi 27 février à 14 h 30 et 18 h ; mardi 28 février à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 à Juraparc à Lons ; jeudi 2 mars à 14 h 30, 18 h et 20 h 30, avenue de Lahr à Dole. Tarifs : de 46 € à 22 €. Réservations au 06 72 73 55 38.