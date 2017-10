Le Fruit des Voix va aussi à la rencontre des publics empêchés

Après quelques années d’existence, le Festival vocal Le Fruit des Voix aurait pu se contenter d’accueillir un public déjà fidélisé grâce à une programmation de qualité. Mais dans son souci de rendre accessible la culture musicale au plus grand nombre, Musik Ap’passionato a fait le choix de partir à la rencontre de publics soumis à diverses contraintes ne leur permettant pas de se déplacer. Plusieurs institutions, depuis bientôt 10 ans, ont ainsi reçu un concert à domicile venant agrémenter leur programme d’activités.

Ehpad, foyer et prison

Le festival s’ouvrira cette année par un concert au Foyer-Logement les Pâquerettes/Ehpad le Jardin du Seillon de Bletterans, vendredi 13 octobre à 14 h 30. Maryline Berger, responsable d’animation attend beaucoup de cette visite : « les 16 chanteurs de Northern Harmony vont apporter du nouveau par rapport aux musiques d’accordéon et des années 50 que nous proposons habituellement. En compagnie de résidents invités des Ehpad de Voiteur et Montain on va découvrir un répertoire original et riche. »

Gilles Huybrechts, directeur du Foyer de vie du Colibri est toujours prêt à intégrer un concert siglé Fruit des Voix dans son programme annuel de soirées. Vendredi 24 octobre prochain à 20 h 30, il accueillera La Ultima, un trio navigant à la croisée du jazz et du flamenco, avec guitare et basse magnifiées par la voix chaude et singulière de Sylvie Paz : « depuis 2014 avec les Barbiturik Singers, les Touffes qui Frisent, Ilaria Graziano et Francesco Forni, nous avons été gâtés. Il est vrai que nos résidents aiment beaucoup la bonne musique. De plus, nous permettons aux gens venant de l’extérieur que nous accueillons à ces concerts, de porter un regard différent sur le handicap. Et ils reviennent souvent partager avec nous de bons moments musicaux ».

Il ne pourra cependant pas en être de même le mercredi 25 octobre prochain, toujours avec La Ultima, à la Maison d’arrêt de Lons-le-Saunier en compagnie de l’Association culturelle et sportive des détenus puisque les portes resteront évidemment closes sur l’extérieur. Malgré cela, le Fruit des Voix, par souci d’humanité, reste un fidèle habitué de la Maison d’arrêt.

Pour les autres, rappelons que le Northern Harmony se produira encore le 13 octobre à 20 h 30 à l’Ellipse à Lons, avant le Quartet Odeia, puis le lendemain à 17 h en l’église de Clairvaux-les-Lacs. Les artistes de La Ultima échangeront, eux, avec le public suite à la diffusion du film de Carlos Saura, le 25 octobre à 20 h 30 au cinéma des 4C à Lons.

René Gauran