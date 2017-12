Chaux-Des-Crotenay, Sillon comtois, foyer, autiste

Gérard Cart- Lamy, président de l’association « le Sillon Comtois » avait invité les membres pour une assemblée générale importante le 24 novembre à la salle des fêtes de Chaux-des-Crotenay. L’ancienne communauté de communes de Malvaux avait pris en charge le dossier de la création d’une maison spécialisée dans l’accueil de personnes autistes, mais la gestion depuis la création en 2006 était de la responsabilité de l’association.

Un mandat de gestion

Nos précédentes éditions se sont faites l’écho des difficultés de gestion (notamment du personnel) avec une « valse des directeurs » peu compatible avec un apaisement des tensions, et une saine situation des personnes accueillies. Le nouveau président élu en juin dernier se devait de trouver rapidement une solution en partenariat avec la communauté de communes, le conseil départemental, et l’Agence Régionale de Santé (ARS). C’est précisément ces éléments de solutions qui ont été présentés. La fondation O.V.E. (œuvre des villages d’enfants) a été créée à l’intention des orphelins et des enfants démunis au lendemain de la guerre et a acquis une large expérience auprès de divers publics autistes (enfants, adolescents, adultes).

« Pas de révolution »

Elle semble donc particulièrement apte à assurer le suivi du foyer, c’est pourquoi un mandat de gestion lui a été confié le 22 novembre. Son directeur général, Christian Berthuy, a largement expliqué à la fois les compétences de sa structure en matière d’accueil des autistes, et comment pourrait s’envisager la future gestion du centre. Durant une période d’observation d’un semestre, durant laquelle il s’agira de « mieux se connaitre », O.V.E. prendra l’attache des instances représentatives du personnel. A son issue, O.V.E. pourrait envisager -ou pas- une cession partielle d’actifs, le Sillon Comtois restant titulaire de l’agrément d’exploitation et des contrats de travail.

« Un magnifique potentiel »

O.V.E s’est montrée particulièrement rassurante par la bouche de Christian Berthuy : « Il ne s’agit pas d’une révolution, mais de restaurer un climat de sérénité auquel résidents, familles et employés ont droit ». Une idée corroborée par Nathalie Masourenok, directrice du foyer depuis le 4 septembre : « Le Sillon Comtois est un bel établissement avec un magnifique potentiel ». Un de ses priorités sera de restaurer la confiance au sein du personnel, de majorer l’ambiance et la qualité de vie des équipes, et par ricochet celles des 31 résidents. Le président Cart-Lamy a annoncé deux assemblées générales pour le premier semestre 2018, chargées de fixer l’orientation définitive et de fixer de nouveaux objectifs au « Sillon Comtois ». Françoise Vespa pour le conseil départemental et Véronique Del- Do pour la communauté de communes ont chacune appelé de leurs vœux une situation apaisée et pérenne tournée vers un accueil de qualité. Le foyer du Sillon Comtois, qui héberge 31 autistes sévères, se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. L’année 2018 sera-t-elle celle de l’apaisement et d’un retour à la sérénité ?

Stéphane Hovaere, avec notre correspondant

Raymond Métra.