Samedi 21 octobre au matin, Stéphane Billaudel, président du Collectif de la Maison Commune et Christian Thévenot responsable du projet, invitaient les mécènes, les partenaires, les autorités autour des bénévoles de l’Association Le Pain de L’Esplanade afin de faire le point sur l’avancement des travaux.

« L’idée a fait son chemin depuis l’année 2016 et c’est vraiment grâce à la motivation de tous que le projet devient une réalité », précisait Stéphane Billaudel, poussant une brouette chargée de sable. En dehors de la partie administrative, de la constitution du dossier de permis de construire « largement facilitée par les services techniques de la ville », c’est aussi le financement qui aurait dû être « le plus compliqué mais en fait a été le plus simple », et le président d’expliquer que sans les mécènes, sans les partenaires, sans les bénévoles qui se sont mobilisés autour du projet « rien n’aurait été possible ».

De nombreuses aides bénévoles

Par exemple quand Stéphane Bouiller « séduit par l’idée », s’est impliqué instantanément et a décidé d’offrir les matériaux de construction, il a déclenché une véritable chaîne de solidarité et de générosité. Par l’intermédiaire du Lions’Club « dont la philosophie est l’entraide » l’architecte Comte a dessiné gratuitement les plans, la Sarl Ipek fournira les enduits « parce que la Marjo et ses habitants le méritent », les Compagnons du Devoir ont souhaité « faire la couverture et la zinguerie parce que les gamins du quartier les aideront », Alter & Coop réalisera le lot électricité alors que la société Trilux fournira les luminaires, et Le Panyol offrira le four à pain, « qui sera à coup sûr, le nouveau rendez-vous convivial du quartier ». Sans compter les nombreux mécènes institutionnels et anonymes. Quant aux bénévoles c’est tout naturellement du Collectif de la Maison Commune qu’ils sont issus ; « avec ceux de Mayotte, d’Uni Cité, du SEL et de l’association des Jeunes Musulmans ».

Les fondations sont coulées, maintenant les maçons vont monter les murs, les travaux vont s’enchaîner sous la surveillance du chef de chantier bénévole Jean de Micheli. Nul doute que la fumée ne va pas retomber à la Marjorie, mais cette fois ce ne sera plus à cause de la disqueuse de Christophe Bois ou de la tronçonneuse des charpentiers Eric Cornu et Martial Vignot, mais bien pour l’odeur du pain et le bonheur de tous les habitants du quartier.

Bernard Widmer