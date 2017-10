En mai 2016, le fonds de dotation territorial, ou Fond’avenir, était créé à l’initiative de la municipalité, John Huet, adjoint en charge des finances, en tête. Au sein de l’association, de nombreux acteurs économiques du territoire, tel que le Casino de Lons-le-Saunier, Tech Power Electronics, le pôle de compétitivité Vitagora, DM Expertise, Jurati, Soreca, la Compagnie européenne des bains, l’Ordre des avocats du Jura, Viasystem, Transarc, le cabinet Torandell ou encore Mazars, ont permis, grâce à leurs investissements financiers et humains, de créer, entre autre, le FabLab Ledonova, premier projet d’envergure du fonds de dotation.

Ni sponsoring, ni philanthropie

« Ce fond permet, par la réunion de plusieurs chefs d’entreprise, de développer le territoire par des actions de mécénat. Généralistes, nous sommes tournés vers l’entrepreneuriat, contrairement aux autres fonds, qui eux, se dirigent plus vers le sport ou la culture », explique Loïc Torandell, président du Fond’avenir, et d’ajouter, « mais soyons clairs, ce n’est pas du sponsoring, nous ne sommes pas là pour mettre en avant notre nom. Ce n’est pas pour autant de la philanthropie de notre part, car rappelons que grâce à ces dons, nous bénéficions de déductions fiscales. » De 66 % pour les citoyens, à 60 % pour les entreprises, ces dons à l’association ne sont donc pas purement désintéressés.

Quoi qu’il en soit, le résultat est là. Aujourd’hui le Fond’avenir reçoit régulièrement des dossiers de la part de particuliers ou d’associations en recherche de fonds. « Ils sont tous étudiés, puis validés à l’unanimité, afin de ne frustrer personne. Nous sommes tous bénévoles et nous travaillons au sein du fonds de dotation en plus de notre métier, il ne faut donc créer aucune frustration et aider par réelle envie. » Projet médical, entrepreneurial, de plus ou moins grande envergure ; les actions de financement dans les cartons de l’association sont nombreuses.

Mais pour que le Fond’avenir puisse continuer à aider et financer les projets, Loïc Torandell et les membres du fonds cherchent « un parrain de poids ; une grosse entreprise locale, et il en existe quelques-unes, qui a beaucoup de moyens financiers et qui est prête à soutenir de nombreux projets. » L’objectif étant de pouvoir soutenir chaque année un projet d’envergure qui créerait de l’emploi pérenne pour une vingtaine de personnes sur le territoire. À vos carnets de chèques, le Fond’avenir vous attend !

• Renseignements : lonsdotation@gmail.com / 03 84 47 85 80 / www.fond-avenir.fr