Ils avaient 24 heures pour réaliser un film avec pour thème “De retour de” et une contrainte : qu’une banane apparaisse pendant le tournage. Le fil devait durer entre 3 et 8 minutes générique compris. Quatre équipes ont participé totalisant 20 jeunes entre 15 et 21 ans) avec deux équipes doloises, une équipe bisontine et une équipe du lycée de Salins. L’équipe gagnante était composée de Corentin Nannini, Lucie Levasseur, Loris Trullard, Daphnée Cazaux, Thomas Lacroix et Maël Engel. Ils représenteront Dole durant la finale nationale à Paris les 23, 24 et 25 février 2018.

Le film gagnant est visible ici :