Depuis plus de 70 ans, le château de Gevingey est le lieu où les enfants du comité d’entreprise du CIC viennent passer leur vacance en colonie. Un lieu où résonnent les rires des enfants durant l’été, mais qui reste indéniablement vide le reste de l’année. « En tant qu’animateur, nous étions nombreux à avoir fait de super colo’ dans ce centre. Le château est magnifique et on s’est dit que c’était dommage qu’il ne soit pas accessible au public. En 2014 nous avons donc créé l’association Les Colorieurs et en 2015 nous avons fait notre première édition du Chahut au Château », se souvient Victor Landard, coordinateur du festival.

Un festival parti pour durer

En août prochain, après deux éditions à succès, la douzaine de membres de l’association repartira pour un nouveau tour de piste. « Les deux premières éditions étaient des tests. Avec environs 2 500 visiteurs pour chaque édition nous avons vu que cela plaisait, et nous avons dont décidé de pérenniser le festival », annonce Émilie Gougeon, également coordinatrice du festival.

Si le programme n’est pas encore fixé, les organisateurs promettent quelques nouveautés, dans une ambiance toujours « festive et familiale. Cette année sera très musicale. Il y aura une jam-session (improvisation musicale, N.D.L.R.) le samedi soir, un groupe de funk, de l’afrobeat, du cirque, de la jonglerie, mais aussi des marionnettes, des contes et même du cinéma dans la cave du château. Comme d’habitude, les jeux seront toujours présents, ainsi que le chapiteau ». Chapiteau que l’association a décidé de s’offrir cette année. « Pour cette raison, l’entrée du festival ne sera plus gratuite, mais en participation libre. Nous allons également lancer une campagne de crowdfunding dès le début de l’été pour nous aider à le financer. »

Rendez-vous donc à la fin de l’été, pour fait une nouvelle fois du chahut au château de Gevingey, les pieds dans l’herbe, la tête dans les spectacles.

• Samedi 26 août : 10 h – minuit ; dimanche 27 août : 10 h – 20 h.