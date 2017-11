Contraction du mot anglais Fabrication Laboratory, le FabLab lédonien s’impose peu à peu comme « le » lieu où il fait bon passer soit les mardis et jeudis à midi soit les vendredis soir une fois par mois « mais il va bientôt falloir réserver sa place », plaisante le président Marc Plésiat. En effet avec une adhésion annuelle de 15 €, les adhérents de l’association bénéficient d’un lieu mis à sa disposition par la municipalité et d’un parc de machines outils assistées par ordinateur comme une imprimante 3D, une machine de découpe par laser, mais aussi et peut-être surtout il est le lieu d’un accueil chaleureux, d’une ambiance conviviale propice aux échanges et à l’entraide mutuelle.

« Quant au principe de la mise en commun des connaissances et des compétences de chacun, c’est gagné », se réjouit Redouane qui fréquente assidûment le FabLab alors que Johan, l’incontestable spécialiste des claviers, des écrans et des logiciels offrent ses services à ceux qui sont en difficulté dans ces domaines.

« Ici, ça foisonne d’idées »

De tous âges, de toutes professions, de tous les environs et même de la Bresse, on se bouscule à Ledonova pour apprendre ou revoir ses connaissances en dessin, en informatique en vue de la fabrication d’un échantillon, d’une pièce unique « et pourquoi pas envisager le dépôt d’un brevet, la création d’une petite entreprise ? »

« Ici ça fourmille, ça foisonne d’idées », raconte un autre qui venu « une fois pour voir », fait désormais partie de la bonne vingtaine d’adhérents assidus.

Créer, reproduire, creuser, découper, signer, personnaliser un support pour le rendre unique et original, imaginer et fabriquer « son » objet alors introuvable dans le commerce ; au FabLab lédonien tout est possible, ou presque.

Bernard Widmer