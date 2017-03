La communauté de brigades de gendarmerie (COB) de Dole s’occupe de vingt-quatre mille habitants répartis sur vingt-six communes. Mercredi 15 mars au centre Joliot-Curie, le lieutenant Julie Parent qui commande de la COB de Dole présentait le bilan de l’année 2016 aux maires pour la dernière fois puisqu’elle continuera sa carrière professionnelle à partir de juillet à Issy-les-Moulineaux.

En 2016, 831 interventions ont été recensées contre 778 en 2015. Cette augmentation n’empêche pas de tirer un bilan positif de l’année avec un taux de résolution de la délinquance générale de 49,11 % alors que la moyenne nationale est d’environ 43 %. Il est cependant à déplorer outre les hausses des escroqueries liées aux achats sur internet (130 cas en 2016 contre 61 en 2015), la recrudescence des cambriolages chez les particuliers et les vols d’outillage au dernier semestre 2016 dans les locaux municipaux et entreprises.

L’augmentation du nombre d’heures externes est fortement impactée par la surveillance de l’aéroport dans le cadre de l’état d’urgence avec une présence de trois militaires pour chaque vol au départ et arrivée. Les militaires effectuent aussi beaucoup de contrôles routiers : 11 % contre 6 % en 2015. Ils ont relevé 82 infractions à la législation sur la vitesse (+26), alcoolémie : 22 (-8), téléphone : 20 (-7), défaut de ceinture : 18 (+13). L’information reste un poste important : prévention dans les établissements scolaires contre le danger des stupéfiants, permis piétons dans les écoles primaires…

Participation citoyenne

Dix nouveaux gendarmes ont rejoint les brigades de Dole et Tavaux, qui comptent un effectif de vingt-sept militaires. « De nouveaux matériels rendent plus efficaces nos actions comme les tablettes tactiles qui permettent une meilleure mobilité et pour sécuriser nos interventions avec la prise en compte du risque d’attentat comme des gilets de protection balistique lourds avec casques à visière… », souligne l’officier de gendarmerie. « En 2017, nous souhaitons développer la participation citoyenne en s’inspirant de l’esprit du dispositif Voisins vigilants en continuant et développant les partenariats avec les polices municipales et les actions de prévention par le biais du dispositif participation citoyenne et des réunions publiques. Nous continuons bien sûr les échanges avec les élus ».

Echangeant avec les élus à l’issue de la réunion, Julie Parent confiait avoir apprécié ces années à Dole.

De notre correspondant Patrick Lamy