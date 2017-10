« Rien ne remplace le contact humain », confiaient l’an dernier les demandeurs d’emploi comme les chefs d’entreprise qui recrutaient, après la première édition du forum « Destination Emploi » organisé par Pôle Emploi Saint-Claude. Celui-ci avait réuni une cinquantaine d’entreprises – 100 % satisfaites- sur une journée au Palais des Sports de Saint-Claude, avec au moins 650 visiteurs et 413 enquêtes engagées. Fort de cette première expérience, l’équipe de Pôle Emploi Saint-Claude qui rayonne sur l’ensemble du bassin d’emploi du Haut-Jura depuis Oyonnax à Bois-d’Amont, a décidé d’organiser un deuxième forum « Destination Emploi » dans une autre commune du territoire. Ainsi, l’édition 2017 se déroulera jeudi 16 novembre à la salle de l’Épinette à Saint-Lupicin, durant une matinée de 8 h 30 à 13 h 30, et non pas sur une journée comme l’année dernière.

50 entreprises qui recrutent

« L’objectif est de réserver un stand pour les entreprises qui ont un besoin de recrutement à court ou moyen terme. 31 entreprises sont déjà inscrites sur les 50 places qui seront disponibles », souligne Djamila Oudiette (responsable d’équipe) à l’agence de Pôle Emploi de Saint-Claude. « Nous souhaitons garder une taille humaine à cette manifestation pour permettre à l’offre et à la demande de se rencontrer. Cette matinée sera l’occasion pour les demandeurs d’emploi, mais aussi les salariés qui le souhaitent, de rencontrer des chefs d’entreprise, afin de mieux connaître l’état du marché. Au final, ce sont de belles rencontres pour les demandeurs d’emploi, mais aussi les salariés déjà en poste, avec des patrons ; en permettant des contacts qui n’auraient peut-être pas pu être menés à bien après la seule lecture d’un CV », ajoute Mme Oudiette, en insistant bien sur cette notion de contact direct entre les deux parties pour apprendre à dialoguer, à se connaître…

130 offres d’emploi en 2016

En prévision de cette journée, l’Agence de Pôle Emploi a mis en place des ateliers de préparation. Il y a tout d’abord les ateliers multi-secteurs (industrie, commerce, hôtellerie, service à le personne) organisés sur des matinées qui permettent d’avoir un maximum d’informations pour envisager de s’ouvrir à d’autres métiers avec des compétences transférables. Et puis d’autres ateliers sur une journée, vont préparer aux personnes qui le souhaitent de venir préparer un entretien flash sur la journée avec des simulations entre stagiaires. « Il n’y a pas d’obligation. Il faut juste savoir que les ateliers ont lieu régulièrement ; et ce jusqu’à début novembre ».

Toutes les personnes (demandeuses d’emploi ou non) et tous les employeurs qui se trouvent sur le bassin et qui souhaiteraient faire partie des exposants, sont invitées à se faire connaître sur la ligne directe : 06 11 77 50 91. Rappelons que 130 offres d’emploi avaient été proposées. Celles-ci avaient débouché sur des mouvements, des embauches et de nombreuses périodes d’immersion