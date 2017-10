Montholier, biou, clarisses

Depuis plus de 100 ans, la tradition du biou se perpétue à Montholier. L’office a été célébré le dimanche 1er octobre par le Père Maurice Quere, curé doyen, devant plus de 150 personnes, « en tant que Maitre de la Vigne ». Animé par la chorale du Val d’Orain, la fanfare Les Jamois est venue comme chaque année agrémenter l’office, avant de proposer un concert dans l’église, au grand bonheur des mélomanes. Bien que la figure emblématique, M. Jacquot, ne soit plus là pour la création de l’immense grappe de raisin, Claude Chauvin et Jean-Claude Viallard sont toujours présents pour faire perdurer cette tradition, grâce aux contributions des vignerons amateurs locaux. « Malins, les vignerons barouchains, ont précautionneusement pris soin de leurs vendanges précoces, pour les offrir à nos yeux » a déclaré Mme Capron, maire de Montholier. Le lendemain, la grappe a quitté l’église du village pour être offerte aux sœurs Clarisses de Poligny.