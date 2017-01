Le département du Jura est placé en vigilance orange « vent violent »

En raison d’un épisode de vent violent, la préfecture du Jura indique que le département est placé, ce jeudi 12 janvier 2017 à partir de 20 heures, en vigilance Orange « vent violent », et ce jusqu’au vendredi 13 janvier à 11 heures.

Cet épisode venteux sera suivi par un épisode neigeux en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi (vers 2 heures du matin) donnant des précipitations neigeuses de l’ordre de 15 à 25 cm en plaine et jusqu’à 50 cm sur les plateaux se poursuivant jusqu’au samedi 14 janvier 2017 en fin de journée.

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous et il est conseillé aux Jurassiennes et aux Jurassiens et en particulier aux usagers de la route de : – limiter les déplacements, – limiter la vitesse sur route et autoroute, en particulier pour les véhicules et attelages sensibles aux effets du vent, – ne pas se promener en forêt, – en ville, être vigilant face aux chutes possibles d’objets divers, – ne pas intervenir sur les toitures, – ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés sur le sol, – ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés, – se tenir informé de l’évolution de la météo.

Concernant les fortes chutes de neige et la présence de verglas, il est conseillé de : – se montrer prudent et vigilant si vous devez absolument vous déplacer, – préparer votre déplacement et votre itinéraire, – respecter les restrictions de circulation et déviations mises en place, – faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation, – se protéger des chutes et protéger les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des eaux, – installer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments et de ne pas utiliser pour vous chauffer : – des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, ou les chauffages d’appoint à combustion en continu.