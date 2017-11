Poligny, conseil municipal, sel, fibre optique

Très haut débit

Elle arrive, elle arrive ! La fibre optique prendra ses quartiers dans la capitale du comté début 2018. A raison de 360 € par prise, 410 d’entre elles seront déployés dans la zone industrielle et dans les lotissements de l’autre côté de la RN 83(rues de la Victoire, de la Miséricorde, de la butte aux Archers, etc.). D’après Dominique Bonnet, maire de Poligny, « la fibre emploiera à 90 % les gaines existantes », il n’y aura donc en principe pas besoin de recreuser. Le budget conséquent sera réparti comme suit : Etat 35%, région 15%, département 25% et bloc communal 25 %.

« Poligny-le-Saunier »

Où trouver du sel dans le Jura ? Tout bon jurassien qui se respecte pensera aussitôt à Salins-Les-Bains, Lons-Le-Saunier, voire Montmorot. Ce qu’on sait moins, c’est que Poligny regorge de sel gemme : une couche de 40 à 80 mètres située en moyenne à 160 mètres de profondeur, dans la forêt comprise entre la RN 83 et la route menant à Saint-Lothain. Une couche si prolifique et si étendue (par moins de 140 ha), qu’elle a été exploitée dès 1894 et ce jusqu’en 2014-2015.

« Pas moins de 32.238.000 tonnes de sel en sont sorti, pour un loyer dérisoire (1000 francs par an) » a fait remarquer Jacques Guillot, élu de la minorité.

Si Poligny n’en a pas tiré parti via les baux de 50 ou 99 ans signés avec la « Compagnie des mines de sel », ce sel à profusion a profité à l’entreprise Solvay de Tavaux (désormais partagée avec Inovyn) pour fabriquer ses produits chimiques. Dominique Bonnet a expliqué : « De l’eau sous pression était envoyée sous terre (via 246 forages, ndlr) pour en extraire de la saumure »… Et c’est un peu le même procédé qui est employé depuis juillet 2017 (jusqu’en juillet 2018) pour dessaliniser ce site industriel. Une opération longue puisque l’eau qui en sortait récemment était encore saturée de sel (5 à 15 g/litre). Malgré le cimentage des forages, le risque majeur qualifié de « moyen à fort » selon l’institut Ineris persistera : des effondrements (d’une taille supérieure à très supérieure à 10 mètres de diamètre). C’est pourquoi, outre le clôturage du site, Inovyn achèterait à leurs propriétaires les parcelles de forêt connexes. Et c’est pourquoi le conseil municipal a demandé à l’unanimité une surveillance du site par Inovyn pendant 10 ans (et non 5 ans, comme proposé au départ). Poligny n’est pas la seule commune concernée, puisque selon Jacques Guillot « les maisons de Miéry fissurées dans les années 70 » auraient pu être impactées (affaissements), de même que la rivière Orain (excès de sel) qui traverse la forêt de Vaivre.

Razzia sur les champignons

Stéphane Hovaere