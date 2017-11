Comme une impression de déjà-vu. Après les nombreuses tensions qui ont entaché les premiers mois de gestion de la salle du Bœuf sur le toit, ouverte en septembre 2015, et qui ont amené l’association Cœur de Bœuf à se retirer de la gestion du lieu au profit de l’Amuserie, voilà maintenant que les tensions sortent des murs de la salle de spectacle, pour atteindre ceux de la mairie.

Ce lundi 20 novembre au soir, lors du conseil municipal, les débats autour de la nomination d’un nouveau gestionnaire du site de la Place du Maréchal-Juin, ont rapidement fait tiquer l’opposition, Jean-Yves Ravier (PS) en tête, demandant une suspension de séance afin que son groupe se concerte, affirmant ne pas avoir eu, avant la séance, l’ensemble des éléments nécessaires au bon déroulement du débat.

Avant quoi, Jacques Pélissard, le maire, avait pris le temps de présenter en détail la décision qui avait poussé le Comité exécutif local (CEL) à choisir l’association Prod’ij de Christophe Camacho, propriétaire du bowling 10 55. « Les conventions signées avec l’Amuserie pour la gestion du Bœuf sur le toit, et de Cœur de Bœuf, pour la gestion de la salle du Club et des studios de répétition, arrivant à échéance le 31 décembre prochain, la Ville a lancé une consultation, pour trouver un animateur pour l’ensemble du site. »

Sept dossiers pour un élu

Ont ainsi été reçus sept dossiers, parmi lesquels celui de Doc Prod, « intéressant, mais pas assez mûri », celui de Coté Cour, « trop tourné vers le jeune public », celui de M. Bègue, « ancien projectionniste du cinéma le Renoir », et celui de « M. Ferrand ». « Ont ensuite été sélectionnés trois dossiers, parmi lesquels celui de l’Amuserie, qui malgré une bonne gestion budgétaire, a été rejeté, car ne correspondant pas au cahier des charges, et ne désirant pas prendre la gestion de la salle de Cœur de Bœuf, mais surtout, étant tournée vers le théâtre. Celui du Mausa, dont la direction artistique était intéressante et novatrice, également rejeté à cause des turbulences qui entourent l’association ; ce que j’assume. Enfin, celui de l’association Prod’ij, de M. Christophe Camacho, que nous avons retenu, qui s’appuie sur une société de production musicale, Troll Prod, et dont l’approche gestionnaire est intéressante et l’approche budgétaire saine. »

De retour de la suspension de séance de cinq minutes, l’opposition, par la voix de Jean-Yves Ravier, a tenu à poser de nombreuses questions : « Pourquoi ne pas garder l’Amuserie, qui comme vous l’avez dit, a bien géré le lieu ? Pourquoi regrouper Cœur de Bœuf et le Bœuf sur le toit, alors que ce sont deux lieux différents ? ». Autant de questionnements qui ont poussé l’opposition à demander un report de vote, aussitôt refusé par le premier édile, « expliquant qu’une décision devait être prise avant le 31 décembre. » Et Jean-Yves Ravier de s’interroger à nouveau : « Pourquoi aviez-vous également gardé le Mausa, alors que vous connaissiez leurs difficultés ? » Et le maire de lui répondre : « Lorsque j’ai rencontré le Mausa, je ne connaissais pas leurs difficultés, je ne les ai sues qu’après coup, en rencontrant le médiateur. Côté artistique M. Belhomme n’est pas en cause. Je n’ai découvert qu’après les problèmes qu’il avait avec son associé ; nous ne pouvions pas prendre le moindre risque. »

« Je voterai contre »

Mais c’est du côté même de la majorité municipale que la surprise est née, la houle des débats avec l’opposition passée. Discret depuis le début des échanges, Jean-Philippe Huelin, conseiller municipal délégué aux affaires culturelles a tenu à prendre la parole : « Par honnêteté, je dois vous faire part de ma réserve, tout d’abord concernant Rosa Cretenet, salariée de l’association Cœur de Bœuf qui y a fait un travail considérable et qui sera mise au chômage si cette délibération est votée ; ce que je ne trouve pas juste pour elle. J’émets également une réserve sur M. Camacho qui n’a aucune expérience en matière de spectacle ; je doute que cela marche. Ainsi je propose de repousser la décision de 6 mois à 1 an, car là, nous n’avons pas de partenaire à la hauteur de nos ambitions. »

Une intervention à laquelle Jacques Pélissard a répondu : « Je comprends ton amertume, car tu soutenais la candidature du Mausa, mais nous ne pouvons pas repousser. » Et Valérie Galle, adjointe en charge de l’animation, de prendre le relais : « Je partage l’avis de M. Huelin, c’est pourquoi je voterai contre cette délibération ce soir. » Et Thierry Gaffiot (PC), de porter l’estocade : « Comment allons nous pouvoir retrouver un fonctionnement serein au Bœuf sur le toit avec ce que l’on vient d’entendre ? »

Désirant que « chacun dépasse les clivages, plutôt que de défendre sa structure », Jacques Pélissard a à nouveau apporté son soutien à M. Camacho, expliquant « qu’il savait gérer une structure et des hommes », laissant ainsi place à un vote inédit : si l’opposition a voté contre, c’est le vote contre de deux élus de la majorité, Valérie Galle et Jean-Philippe Huelin, qui a surpris l’assemblée.

Dès le lendemain matin, mardi 21 novembre, le conseiller municipal délégué aux affaires culturelles déclarait publiquement sur sa page Facebook : « Je suis suspendu de ma délégation aux affaires culturelles par le Maire de Lons-le-Saunier. » Contactée par nos soins, l’adjointe en charge de l’animation annonçait « peinée » une situation identique, jusqu’au 28 février. Et Jacques Pélissard de rappeler « Cette règle de la démocratie : majorité, solidarité et loyauté. En CEL, chacun défend ses idées et son candidat. Une fois le vote effectué et la décision approuvée, on s’y réfère en conseil municipal, où on en assume les conséquences. J’aurai compris une abstention, mais là, ils se sont mis en dehors du conseil municipal, ce que je ne peux pas laisser passer. »