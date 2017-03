Le service événementiel de la ville de Saint-Claude vient de nous informer dans un communiqué que le concert d’Amir initialement prévu vendredi 12 mai est reporté au jeudi 18 mai à 21 h au Palais des Sports.

Né à Paris, Amir a en lui toutes les cultures : tunisienne par son père, maroco-espagnole par sa mère, française de naissance et israélienne par sa vie.

Très vite, il monte sur scène et ne rêve plus que de ça. Mais la voix de la raison le pousse à poursuivre ses études. Alors que tout semble le destiner à une carrière de dentiste, il décide de tenter sa chance dans le monde de la musique. Fin 2013, l’émission télé “The Voice” l’appelle. Lors de l’audition à l’aveugle, son talent est reconnu, les quatre jurés se retournent. Le public vote pour lui. Le voilà en finale ! Il écrit en parallèle des chansons qui lui ressemblent, qui parlent d’amour, de quête, de rencontres.

“J’ai cherché”

Dans son album intitulé « Au cœur de moi » à la fois personnel et universel, on retrouve les thèmes qui lui sont chers : spiritualité, idéalisme et influences musicales. Pour ce projet il s‘est entouré d’une équipe d’auteurs et de compositeurs de talent (Les Skydancers, Nazim, Mutine, Kyo, Les Bionix, John Mamann, François Welgryn…).

Sa voix, pleine de chaleur méditerranéenne et de générosité, suscite l’émotion. Avec son premier single intitulé « J’ai cherché », un morceau pop-électro aux paroles colorées et à la mélodie entêtante, Amir a représenté la France au concours de l’Eurovision 2016. Depuis, son titre caracole en tête des hits…

Billetterie ouverte à partir du mardi 18 avril, à l’Hôtel de Ville – Service Événementiel municipal (1er étage) : 32, rue du Pré.

Tarif normal : 30 € – Tarif réduit : 27 €

Tarif « place visibilité réduite » : 25 € (sous réserve de disponibilités)

Tél. 03 84 41 42 62 – www.saint-claude.fr