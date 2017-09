Chaque année, environ deux mille touristes de l’hexagone et de l’étranger viennent découvrir la fabrication du comté, dont la réputation n’est plus à faire. Ce processus, souvent mal connu des locaux, a été présenté cet été lors de visites avec dégustation deux fois par semaine. Les visiteurs ont découvert les spécificités de fabrication du comté et du morbier qui en font des fromages uniques. Par exemple, il faut environ 400L de lait pour réaliser une meule de 40kg ! Après avoir été réchauffé à 48°C, le petit lait est séparé afin d’en dégager ce qui formera la texture du comté. Une fois la meule créée, elle est salée encore et encore afin d’assainir, relever le goût et former la croûte en salle de saumure. Puis le processus d’affinage commence dans des caves, avant qu’une partie ne parte chez l’affineur.

Des tests draconiens

20% de la production sera vendu dans la fruitière. Ces fromages doivent leur unicité au CIGC (Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté) qui veille au grain afin d’empêcher toute contrefaçon. Avec une augmentation de la fréquentation d’environ 15% pour cet été, la coopérative attire chaque année de plus en plus de curieux. Cette augmentation est en partie due au voyage dans l’espace d’un morceau de comté destiné au spationaute Thomas Pasquet, après avoir passé une batterie de tests draconiens. Un comté qui avait fait le buzz et offert à notre fromage du Jura une audience et une réputation intersidérales.

De notre correspondante Florelle Chauvin