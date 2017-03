Le comté de Plasne s'apprécie en orbite dans la navette spatiale

« Voix du Jura » l’avait annoncé en avant-première dans son édition “papier” du 24 novembre 2016, mais c’est désormais officiel : la fromagerie de Plasne est la première fromagerie du Jura (et du monde) a avoir mis un morceau de comté en orbite…

Ce fromage est parti dans le sillage du spationaute Thomas Pesquet, qui a quelques attaches familiales dans le Jura et en apprécie visiblement les produits. Pour le réveillon de Noël dans la navette spatiale, il avait en effet choisi de déguster un poulet au vin jaune et aux morilles. Vendredi, ce sont donc des photos amusantes d’une dégustations de comté entre amis, mais dans l’espace, qui ont été publiées.

Mais l’arrivée des quatre morceaux de 250 g de comté (6 et 12 mois d’affinage) dans la station spatiale n’a pas été si simple. Le fromage a été envoyé depuis Plasne au CNES à Toulouse, le 31 octobre dernier. Après avoir passé avec succès tous les tests sanitaires et médicaux auprès de l’ESA (European Space Agency) et de la NASA (National Aeronautics and Space Administration Food Lab), ils se sont envolés avec un vaisseau ravitailleur russe le 19 février depuis Baikonur.

Après 3 jour sur orbite, ils sont arrivés dans les mains de Thomas Pesquet à bord de l’International Space Station le 22 février dernier…

L’image de ce comté « spatial » n’est pas passée inaperçue, largement diffusée par la filière qui, au passage, « adresse ses remerciements ultracosmiques à la Fruitière de Plasne-Barretaine Les Délices du Plateau pour cette initiative et à Thomas Pesquet, Jurassien de coeur et fin gourmet ! »

Il ne lui manque donc plus qu’une bonne bouteille de vin jaune pour aller avec !