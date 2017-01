Encore de superbes conditions ce samedi 7 janvier 2017, pour cette deuxième journée de compétitions sur le stade des Tuffes.

Le comité des Vosges à l’honneur….. Estelle Mougel (MV) et Florent Claude (MV) ont remporté le deuxième sprint du Samse réalisé sur le site des Tuffes

Disputé une nouvelle fois avec de très bonnes conditions et sous un beau soleil, la troisième étape du Samse à livrée ces vainqueurs.

Estelle Mougel remporte la course dames avec une avance confortable sur la jeune et prometteuse Camille Bened (MB) et Lou Jeanmonnot-Laurent (MJ), leader U19. Chez les U21, la Grandvallière Léna Arnaud s’est classée 3e.

Florent Claude réalise le doublé après une belle victoire hier , il s’impose à nouveau aujourd’hui. Avec un chrono identique, Dany Chavoutier (SA) et Mathieu Legrand complète le podium du jour. Chez les

Martin Bourgeois-Républiue conserve son maillot de leader pour un petit point sur Emilien Claude. Hugo Rival et Myrtille Begue toujours leaders de la catégorie U21

Rendez-vous demain dimanche 9 janvier 2017, pour un très beau spectacle avec au programme les premières Mass-Start.