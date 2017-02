« Nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, et moi je l’aime toujours, je ne veux pas divorcer. » Dès le début de son procès au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, Yves* résume parfaitement la situation. Celle d’un homme qui n’accepte pas son divorce, qui vit mal sa séparation avec sa femme Jacqueline*, et qui tente de tout faire pour la récupérer, quitte à dépasser les limites de la légalité. Harcèlement, violation de domicile, agression sexuelle et menaces de mort réitérées, autant de chef d’accusation face auquel l’homme de 62 ans a dû répondre.

Face au harcèlement, Yves, à la barre, explique ne pas voir où est le problème. « Je me suis déplacé quelque fois, soit à la boucherie où elle travaillait, à Saint-Aubin, soit dans notre ancien domicile, pour lui remettre en main propre le chèque de la pension alimentaire qu’elle semblait ne plus recevoir par la poste. » Sauf que le sexagénaire se rend plusieurs fois dans le mois à la boucherie, malgré les refus catégoriques de son ex-femme, voir tard le soir sur son lieu de vie, en violant son domicile, comme ce soir sur 26 octobre 2015. « En rentrant du travail, je suis passé devant chez elle, et voyant de la lumière, j’ai voulu aller la voir pour lui parler. » Mais pour la présidente du tribunal, « l’heure tardive de 23 heures » semble abusive.

Un abus qui se prolonge lorsque Yves « saute sur [son] ex-compagne en la menaçant, alors que celle-ci fermait ses volets, après [s]’être introduit sans autorisation dans le jardin en traversant une haie ». S’en suit une altercation entre les anciens amants, où Yves pousse Jacqueline à l’intérieur du domicile, tente de l’embrasser, l’incite à « retourner dans le droit chemin au plus vite », puis la suit jusque dans la chambre où elle tente de trouver refuge, la pousse sur le lit, pour de nouveau l’embrasser et passer ses mains sous son t-shirt pour lui toucher la poitrine.

« Je voulais discuter, ce qu’elle a accepté »

Une version des faits donnée par la victime, que n’accepte pas de reconnaître le prévenu. « Lorsqu’elle a fermé ses volets, je me suis approché d’elle pour lui dire que je voulais discuter, ce qu’elle a accepté sans souci en me faisant rentrer. On a ensuite parlé tranquillement dans la cuisine, on s’est enlacé, puis je l’ai suivi dans la chambre où je l’ai embrassé, mais rien de plus. » Face au tribunal, l’homme ne se démonte pas, trouvant réponses à chaque accusation, sûr de lui malgré son air penaud.

La carapace se fissure à peine, même lorsque la présidente du tribunal lui expose une preuve flagrante de ses dérives sentimentales ; alors que Yves pense appeler sur le téléphone de l’homme qu’il pense être l’amant de Jacqueline, il se trompe de numéro, et laisse un message vocal sur le téléphone de son ex belle sœur. Sur l’enregistrement, les menaces fusent :

« Première étape, je vous préviens : vous arrêtez de voir ma femme. Deuxième étape : je vais parler à votre femme pour tout lui raconter. Troisième étape : j’active le réseau… »

Un message qui semble ne laisser que peu d’ambiguïté pour le tribunal.

Un ensemble de déclarations face auxquelles la partie civile s’est interrogée sur « l’issue qu’aurait pu avoir cette histoire si Jacqueline n’avait pas mis ses distances avec son ex-mari, en vendant son commerce pour partir s’installer à Dijon ? » Mais pour l’avocate d’Yves, qui explique que l’homme « aime sa femme malgré une certaine rigidité, les choses ne sont pas aussi manichéennes qu’elles ont pu être décrites ».

Un moment de tendresse

Au titre de la violation de domicile, par exemple, l’avocate d’Yves explique que « ce dernier a juste pénétré sur le terrain de la propriété avant de s’annoncer, ce qui selon la jurisprudence, n’est pas à proprement parlé une violation de domicile ». Concernant l’agression sexuelle : « Lorsqu’un couple a été marié durant 40 ans, il est normal que lorsqu’il est chez elle, il est envie d’un moment de tendresse, d’être dans ses bras. » Autant d’éléments qui pousseront le tribunal à condamner le prévenu à 4 mois de prison avec sursis et à 1 000 euros de dédommagement au titre du préjudice moral, alors que le parquet avait demandé une condamnation bien plus sévère : 12 mois de prison de 10 avec sursis, assortie d’une indemnisation et d’une interdiction de contact.

*les prénoms ont été modifiés.