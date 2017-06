Acrobaties et orchestres se côtoieront dans les rues doloises comme un seul et même ensemble. La coupe du monde des fanfares laisse place cette année à un prix distinctif pour chacune des deux disciplines. L’accent a été donné sur les spectacles en hauteur pour offrir une meilleure visibilité au public. Les quelque 200 artistes attendus se répartiront sur 26 lieux de représentation différents. Les organisateurs proposeront pour la première fois des « coussins du festival » à prix coûtant pour inciter les spectateurs à s’asseoir pendant les spectacles. Les festivités débuteront dès le vendredi lors de la pré-chauffe avec la Batucada par les enfants des accueils de loisirs du Grand Dole et la fanfare SopaLoca. Le coup d’envoi du festival sera donné le samedi à 11 h avec l’inauguration du kiosque du canal par la fanfare A bout de souffle. Les festivités se poursuivront ensuite jusqu’au bout de la nuit avec l’After qui se terminera vers 3 h du matin. La cérémonie de clôture de Cirque & fanfares se déroulera le dimanche à 19 h 45 Place Nationale avec le concert de l’orchestre participatif.

Vendredi 2 juin : La pré-chauffe à 19 h 30 rue de Besançon et 20 h 45 Place du 8 mai. Samedi 3 juin : Grand concert à 21 h Place Nationale. After du festival : 0 h-3 h à La Commanderie. Dimanche 4 juin : Pique-nique républicain à midi Place Nationale. Feu d’artifice à 22 h 30 avenue de Lahr. Programme complet sur www.cirqueetfanfaresadole.com