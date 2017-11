À l’heure où les multiplex sonnent le glas des petits cinémas de quartier, la ville peut se féliciter d’avoir en son sein un cinéma qui fêtera son centième anniversaire à la fin du mois. S’il n’a pas totalement disparu du paysage lédonien, comme bon nombre d’autres à travers le pays, il n’en reste pas moins plus modeste que son grand frère le Mégarama, dont il en est la possession. « Dans sa plus belle année, le Palace a réalisé 75 000 entrées, même si aujourd’hui, la moyenne se situe plus autour de 25 000 entrées par an. Le Megarama, pour sa part, c’est 278 000 tickets vendus. Chaque semaine, nous programmons en moyenne sept films au Palace, contre quinze au Megarama », explique Adrien Seitenather, directeur des deux établissements.

C’est grâce aux archives du lieu que le directeur du Palace a réussi à fixer la date anniversaire du cinéma : « Nous avons retrouvé des archives et des actes notariés dans l’appartement situé au-dessus du Palace, un simple aller-retour aux archives nous a permis de déduire que l’inauguration a été célébrée le 29 novembre 1917. » Jusqu’en 1946, le cinéma, modeste, ne possède qu’une seule salle, avant d’engager une phase de travaux, au vu de la diffusion de plus en plus large des films, pour atteindre trois salles.

Ce n’est qu’en 2009 que le groupe Megarama rachète les murs, puis en 2012, le fonds de commerce, « dans le but de construire ensuite le multiplex », explique Adrien Seitenather. Si peu d’aménagements y sont faits, le lieu bénéficie malgré tout du passage au tout numérique et à un changement des écrans lors de son rachat.

Afin de fêter le centenaire du Palace en bonne et due forme, la direction proposera du 29 novembre au 5 décembre prochain, un « Grand festival du film français », au prix de 3 € la place, symbole des trois années de vie du Mégarama à Lons.

Pour l’anecdote, rappelons enfin que le plus gros succès au Palace a été le film Gravity en 2013, suivi de très près par Inception en 2010. La Grande Vadrouille restant, comme partout en France, le plus grand succès du cinéma en 1966.