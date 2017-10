Clap : outil utilisé lors du tournage d’un film, pour identifier les plans et numéroter leurs prises, présenté un court instant devant la caméra au début ou à la fin de chaque prise.

Klap : association utilisée pour échanger autour d’un film, pour débattre autour des plans, présente devant les spectateurs au début ou à la fin de chaque projection qu’elle programme.

À l’initiative de la création de cette toute nouvelle, et unique, association cinématographique du bassin lédonien, Gino Stapane, 23 ans, président du Klap. « Depuis toujours, je suis fan de cinéma. Au début, à la télévision, quand j’étais petit, où je regardais beaucoup de films, puis en grandissant, au cinéma. Puis je suis devenu agent d’accueil au Mégarama, ce qui m’a permis de passer de l’autre côté. Mais cette idée de créer une association, pour partager ma passion du cinéma, me trottait dans la tête depuis un petit moment. J’en ai alors parlé au directeur du cinéma, qui m’a immédiatement soutenu et qui me facilite beaucoup les choses. » Mais le nouveau président insiste ; « l’association s’est créée en toute indépendance avec le Mégarama. »

Proposer autre chose

Avec quatre autres spectateurs fidèles du multiplex lédonien, le jeune homme se lance donc dans l’aventure avec un premier événement, jeudi 5 octobre à 20 h, avec la projection, en avant première, du film L’école buissonnière de Nicolas Vanier. « L’occasion de présenter l’association aux spectateurs après la diffusion du film », explique-t-il. À terme, l’association qui « souhaite rendre le cinéma un peu plus attirant en proposant autre chose », espère faire venir des réalisateurs, des acteurs, et organiser des événements de grandes envergures.

Mais avant cela, le Klap devra faire ses preuves, auprès d’un public qui boude de plus en plus les salles obscures. « Nous allons proposer des animations, des soirées thématiques, où nous ferons venir à chaque fois un intervenant, ce qui permettra d’alimenter le débat après la diffusion du film. Notre but est également de faire du lien avec les autres associations locales, faire que les gens se rencontrent autour d’un film. »

L’association lancée, une commission de programmation se réunira pour lister l’ensemble des films à diffuser sur l’année. « Nous allons toucher à tous ; le film ancien, les classiques, les thématiques, les avant-premières. Plus largement, nous allons essayer de diffuser des films qui ne l’auraient pas été via le circuit classique », explique Gino Stapane, et de préciser, « nos soirées seront ouvertes à tous, membres de l’association ou non. »

Se pose alors la question de l’intérêt d’adhérer à l’association, pour 15 € par an. « Les membres bénéficieront d’un tarif préférentiel pour nos soirées événements, et de place de cinéma à 6,50 € tout au long de l’année. »

• Renseignements : leklap.jura@gmail.com