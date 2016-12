Le cheval comtois en spectacle

Majaz’l est de retour à Dole pour présenter son spectacle équestre sous chapiteau, avenue de Lahr. Son but est « la valorisation du cheval comtois dans différentes facette » par l’intermédiaire d’un spectacle « familial et culturel qui sera présenté par un couple passionné de ce cheval à la fois souple, robuste et magique ». Le thème choisi cette année est la fusion Bourgogne-Franche-Comté. La prestation est gratuite (il sera fait passer un chapeau dans les rangs des spectateurs à l’issue du spectacle).

Jeudi 22 et vendredi 23 décembre, et du lundi 26 au vendredi 30 décembre à 15 h, sous chapiteau avenue de Lahr à Dole. Repas spectacle le 31 décembre à 19 h sur réservation (60 € adulte et 40 € enfant de 4 à 14 ans). Contact : 06 86 48 63 66 et compagniemajazl@hotmail.fr.