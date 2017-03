Tourisme de plein air. Dynamisme.

De nombreuses animations pour doper une fréquentation de 70 %.

« L’année 2016 a été satisfaisante avec un taux de remplissage de 70 % », annonce d’emblée Valérie Glorieux, gérante du camping. Les premières années ont été difficiles, mais à force de travail, d’améliorations, et d’aménagements divers le taux de fréquentation augmente régulièrement. Les groupes de camping caristes représentent la majorité de notre clientèle. « Notre objectif », ajoute-t-elle, « c’est de satisfaire toujours plus la clientèle. Pour cela nous avons acheté une nouvelle caravane pour cette saison, venue s’ajouter aux deux autres et aux deux mobile-homes.

50 % d’Allemands et de Hollandais

Et puis, pour élargir notre visibilité, nous avons adhéré au réseau ACSI qui nous apporte la majorité de notre clientèle de mars à mi-juillet avec en plus une plus grande diversité de nationalités comme les Québécois, russes, tchécoslovaques, néozélandais, etc. Il s’agit d’une clientèle toute nouvelle pour nous, qui vient se greffer sur les Hollandais et les Allemands (50 %), les Belges et les Français » précise l’optimiste gérante. De nombreux groupes de camping-caristes viennent aussi se poser au camping.

« Made in USA » avec Johny Success

Pour les animations 2017, on peut noter des soirées à thème tous les quinze jours dès le 1er avril (danse et morbiflette), suivie de la brocante le 9 avril. Une grande soirée cabaret est prévue aussi avec magicien et transformistes, puis tapas, barbecues. Cette saison verra également le traditionnel rassemblement américain avec un concert country le 1er juillet donné par les « Blacks night country » et le 2 juillet l’exposition de voitures américaines, de Harley Davidson, de trikes sans compter l’événement de l’été : un concert donné par Johnny Success, sosie officiel de Johnny Halliday. Et puis bien sûr les soirées « sanglier » et « moules frites » qui chaque année connaissent un joli succès ne seront pas oubliées. 2017 une saison exceptionnelle ? Pourquoi pas, les premiers clients, un couple belge, sont arrivés le 3 mars soit 12 jours avant l’ouverture du camping ! Peut-être un signe de bon augure… La restauration et les animations ne sont pas réservées aux campeurs mais ouvertes à tous. Le snack proposera midi et soir une formule friterie à 6,50 €.

Contact : 03 84 66 14 12 ou campinglesvignes@hotmail