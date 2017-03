Corrolaire de l’examen du budget, le conseil muncipal réuni mercredi 22 mars était invité à se prononcer sur les taux d’imposition applicables aux foyers dolois en 2017. L’assemblée décide qu’ils sont reconduits à l’identique.« Cela est conforme à notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité », commente le maire Jean-Marie Sermier qui, sur le précédent débat concernant les enveloppes allouées aux différents services, avait endossé ce même habit du candidat qui tient ses promesses.

La politique nationale de réduction des dotations aux collectivités se traduit par une nouvelle baisse de 220 K€, qui s’ajoute aux 1,3 M€ perdus depuis 2013 (plus de 3 M€ en tenant compte aussi du Grand Dole). La maîtrise de la masse salariale permet cependant d’afficher des nouveux investissements (dont l’école Wilson, l’avenue Duhamel et l’opération cœur de ville) à hauteur de près de 6 M€ (3 M€ nets) avec un encours de la dette en légère diminution. Pour l’opposition, Ako Hamdaoui pointe un prélèvement de 800 000 euros sur le budget des lotissements. Ce budget est adopté par 29 voix pour (dont celle de Jean Bordat), et 6 contre.