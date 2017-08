Dimanche 20 aout à 11 h, la grotte mariale de Saint-Loup, réplique conforme de celle de Lourdes, accueillera son 82e pèlerinage avec une messe en plein-air. La messe sera prêchée par le père Lonjarret et deux baptêmes seront célébrés lors de la cérémonie. Rassemblement à partir de 10 h 30 dans un cadre de verdure. A l’issue de l’office, les fidèles, attendus nombreux, seront rassemblés sous les arbres pour le pot de l’amitié.

Fin 1934, le père Picaud décide de fêter ses noces sacerdotales. La messe est célébrée par le père Henry qui avait en dépôt la somme de cent francs, destinée à ériger un sanctuaire en l’honneur de Notre-Dame. Le site de la Motte à 300 m du village parait idéal pour l’édification du piédestal. Tous les habitants aidés par les directeurs et ouvriers Solvay travaillent sans relâche et bénévolement à la réalisation.

Un lieu inauguré en 1935

Le site est inauguré le 25 aout 1935. La statue de la Vierge, montée sur un char est suivie par 4 000 pèlerins. La Reine du Ciel faisait une entrée triomphale dans son nouveau domaine et fut placée au centre de la grotte.

A l’époque et ce jusque dans la fin des années 70, le cortège démarrait de l’église et les enfants, vêtus de blanc, jetaient des pétales de fleurs au passage de la procession. Au cours des ans, le site dédié à Notre-Dame de Lourdes est devenu de plus en plus accueillant, avec l’installation d’un calvaire et de quatre statues. Le Calvaire remarquable avec les statues de Notre-Dame des Sept Douleurs et de Saint-Jean retiennent l’attention du visiteur.

De nombreux arbres ont été plantés ombrageant les bancs installés pour suivre la cérémonie ou pour se recueillir le temps d’une visite. La statue de Sainte Thérèse, sise à l’entrée de la route de la Grotte indique le chemin du site qui n’a rien perdu de son charme au cours des années.