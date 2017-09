Suivant sa ligne de programmation artistique, le festival « Automne Musical » présente pour sa 24e édition trois concerts de musique très complémentaires. Le public fidèle attend cette variété musicale qui propose aussi bien le style classique que les musiques du monde et le chant choral.

Outre la qualité des concerts proposés, la convivialité rassemblant les musiciens, le public et les organisateurs autour d’un après-concert gourmand fait partie intégrante de l’esprit du festival. Créé en 1994, l’Automne Musical anime les villages de la communauté de communes Jura Sud et met en valeur le patrimoine que sont les églises, mais aussi les nouvelles salles polyvalentes permettant à la population d’apprécier un événement culturel à domicile.

Une palette de sentiments

Le premier concert présenté par l’Ensemble Da Camera Freiburg aura lieu à Lavancia samedi 23 septembre et s’intitule « Ah ! Vous dirais-je Mozart » ! L’Ensemble Da Camera Freiburg est né de la rencontre de musiciens issus des Conservatoires Supérieurs de musique de Bâle et de Freiburg im Breisgau. Il s’agit de Mireia Castro Real (violon), Jorge Llamas Munoz (violon), Pablo Salva Peralsta (alto), Marie Viard (violoncelle), Claire Garde (flûte traversière) et Lorenzo Salva Peralta (clarinette). Le concert présente trois quatuors pour flûte et trio à cordes ainsi que le fameux quintette en La majeur pour clarinette et quatuor à cordes dit quintette « Staldler ».

Dans un esprit de légèreté, les talentueux musiciens (violons, alto, violoncelle, flûte et clarinette) offriront quelques-unes des plus belles pages de musique de chambre, où se rencontrent lyrisme, tristesse, virtuosité, douceur et espièglerie : une palette de sentiments pour le plus grand bonheur de nos oreilles.

Le 21 octobre à 20 h 30, le festival présentera ensuite à l’église Saint-Jacques de Martigna, « Le trio Viatge », expert en musique russe. Pour le dernier concert de Noël, la chorale « Ré Si La » de Lons-le-Saunier se produira à Moirans-en-Montagne le dimanche 10 décembre à 16 h 30 à l’église.

■Pour chaque concert suivi d’un verre de l’amitié avec les musiciens, le tarif est de 10 € ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Réservations conseillées pour le concert de Lavancia auprès de Nicole Quey au 03 74 77 74 72 (18 h – 20 h) ou de Claudine et Christian Salvi au 04 74 77 77 62 ( de 18 h à 20 h).