Emmenée par François Pichon et Christophe Billot, l’école de rugby de Morez Haut-Jura a pour objectifs de faire découvrir ce sport aux plus jeunes, tout en leur permettant aussi de vivre de grands moments, notamment grâce à de formidables rencontres avec des joueurs pros. Dès la saison 2015, l’idée a germé de faire venir des professionnels du Top 14 à l’école de rugby. A la fin de l’année 2014, un partenariat a été validé avec le club d’Oyonnax. Cela s’est traduit par plusieurs actions concrètes : la détection de jeunes haut-jurassiens à Oyonnax, le déplacement des moins de 12 ans comme ramasseurs de ballons lors du match Oyonnax-Brives, l’une des cadettes du club est partie pour le LOU, participation au jubilé de Lionel Nallet et Sébastien Chabal, invitation pour assister au match Oyonnax-Stade Français…

Tournoi, dédicaces…

Les actions se sont poursuivies en 2016 pour les jeunes ramasseurs de balles à l’occasion des matchs USO/Castres (avec visite des vestiaires de Castres) et USO/ Vannes. Tandis que le 6 septembre, l’ouverture de la saison de l’école de rugby a eu lieu en présence de Salem Attalah, arbitre professionnel du top 14. Et cette année, le 15 avril prochain, toute une journée sera organisée en présence du staff et de plusieurs joueurs de l’US Oyonnax au stade de rugby de La Doye.

A 11 h, une cérémonie sera organisée avec les officiels et les enfants de l’école de rugby à la mairie de Morez/Hauts-de- Bienne.

Après le repas, un tournoi sera organisé à partir de 14 h, pour les catégories U8, U10 et U12. Il sera suivi d’un match U14.

À 16 h, une séance de dédicaces sera organisée avec les joueurs de l’USO. 150 enfants sont attendus pour le tournoi et le match.

Les organisateurs espèrent également que les spectateurs viendront nombreux pour encourager les jeunes et rencontrer les pros.

L’entrée au stade sera gratuite. Sur place tout sera prévu pour la convivialité : buvette et petite restauration.