Le 11 février, journée entre geeks aux Arquebusiers

L’association Jura geek créée en novembre dernier a pour but de faire découvrir au public de tout âge l’univers du jeux vidéo, de culture japonaise, des BD, des mangas, du cinéma etc. Ils sont une dizaine autour du président Augustin Gomet, du trésorier Jacques Gomet et du secrétaire Gael Thiebaugeorges à vouloir œuvrer dans ce sens. Leur première action est prévue pour le 11 février à la salle des Arquebusiers de 10 h à 18 h ; ce sont « les Tournois du Printemps » où se mêleront nouveaux et anciens jeux, sur anciennes et nouvelles consoles (Nitendo3, DS, Mario, Sreet fighter..)

Lors de cette journée, le logo de l’association sera dévoilé au public ; ce logo obtenu grâce à un concours réservé aux graphistes amateurs de la région doloise ; le lauréat se verra remettre un mystérieux « Geek bag ».

« Pour ce premier événement, confie le président, nous aurons la chance d’être épaulés par Art et Glitch (avantages de jeux pour aller plus loin), l’association C A N (culture art et numérique) qui présentera un projet d’espace numérique sur Dole avec des salles de jeux pour tous les âges. Nous aurons aussi une journée « Dragon Ball Nichi » car 2017 se situe entre les 30 ans de la première série Dragon Ball et les 30 ans du premier Dragon Ball Z. Cette journée aura certainement lieu à la MJC lors du deuxième trimestre mais c’est encore à confirmer. Un autre projet nous tient à cœur, la création de Manga Cafés tous les deux mois avec dégustation de produits japonais ; le lieu reste encore à préciser ». Tous ces rendez-vous ne sont que le préambule d’un festival de grande envergure, le Jura Geek Parc sur deux jours le 28 et 29 avril 2018.

De notre correspondante Catherine Roy

Pour plus de renseignements : 07 62 54 24 62 ou jurageekassociation@gmail.com