La ville ouverte, une création

La pièce La ville ouverte est née du désir de trois théâtres de s’associer pour une création sur leurs territoires (Les Scènes du Jura, la Comédie de Saint-Etienne, Le Préau centre dramatique de Normandie-Vire). Le texte est signé Samuel Gallet, la mise en scène Jean-Pierre Baro. Ce spectacle sera présenté, à l’issue de sa création qui a lieu à La Fabrique à Dole, du 6 au 9 mars dans quatre villes du Jura. L’histoire ? Fuyant la destruction qui ravage les quartiers d’une grande ville occidentale, trois jeunes femmes se retrouvent à la campagne et investissent un lieu abandonné. Là, elles s’épient, se découvrent, se racontent, tentent de s’organiser, de se créer un avenir dans les brumes du présent. Mais comment construire des lendemains qui chantent au milieu des ruines quand tout est, autour de soi, frappé par la mort, l’anéantissement et la déréliction ? Dans ce spectacle, le public pourra assister à la fois à l’engloutissement d’un monde et à l’émergence d’une communauté. Car il y a toujours, cachée dans les replis des ondes de choc, une renaissance qui se prépare (lire aussi page 33).

Lundi 6 mars à 20 h 30, à La Fabrique à Dole ; mardi 7 mars à 20 h 30, à l’espace Notre Dame à Salins-les-Bains ; mercredi 8 mars à 20 h 30, à l’espace Lamartine à Morez ; jeudi 9 mars à 20 h 30 à La Chevalerie. Tarifs : 10 € et 13 €.