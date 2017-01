La ville de Lons-le-Saunier met en garde contre les démarchages illicites

La ville de Lons-le-Saunier met de nouveau en garde ses habitants contre les procédés de démarchage d’une société agissant dans le domaine des économies d’énergie qui, pour solliciter des rendez-vous, se recommande d’un partenariat avec la ville. « Or, la ville ne missionne jamais aucune entreprise pour faire des démarches commerciales et que bien que les économies d’énergie dans le logement soit une thématique forte des politiques publiques menées par ECLA et la commune, aucune société n’a été mandatée par la commune pour réaliser des diagnostics dans les logements », précise-t-elle dans un communiqué.

Du côté des consommateurs, lorsqu’une relation commerciale débute sur un mensonge, on peut s’attendre au pire. Donc, le mieux est de ne pas donner suite à ces sollicitations…