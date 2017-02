Dimanche prochain, la neige et les conditions météorologiques ne permettent pas à La Transju’ de se dérouler sur le parcours nominal entre Lamoura et Mouthe. Mais les équipes ont travaillé d’arrache-pied pour proposer un parcours raccourci jurassico-jurassien entre Bois d’Amont et Prémanon sur une distance de 50 km, dans la grande tradition d’une épreuve reliant un point à un autre et non sur une boucle.

L’annonce en a été faite ce lundi 6 février 2017 par Pierre-Albert Vandel président de Trans’Organisation et Emmanuel Jonnier (ancien athlète de haut niveau), nouveau directeur technique de l’épreuve, lors de la conférence de presse qui s’est déroulée à Besançon en présence des représentants du conseil régional et des conseils départementaux du Jura et du Doubs.

Ainsi c’est au centre de Bois d’Amont que les fondus de skate prendront le départ à 9 h 45 dimanche. Ils se dirigeront vers La Darbella, Prémanon, et Lamoura avant de revenir sur Prémanon où l’arrivée sera jugée dans la Vallée des rennes.

Le plateau qui réunira 1 857 skieurs, sera de haut niveau avec des représentants de 26 nations dont côté tricolore (avec 90 départements représentés), plusieurs athlètes qui défendront la France aux championnats du monde à Lahti. Ce sera le cas de Robin Duvillard, Jean-Marc Gaillard, mais aussi du régional Alexis Jeannerod ainsi que du Vosgien Adrien Backscheider récent vainqueur des Belles Combes.

Plus d’informations dans notre prochaine édition papier du 9 février 2017.