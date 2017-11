La Société d’émulation du Jura fête son bicentenaire

Ce samedi 18 novembre, durant toute la journée au Carcom, la Société d’émulation du Jura fêtera ses 200 ans en grande pompe (lire le programme ci-dessous). Plus vieille association du département créée en 1817, elle est la 10e du nom en France, est l’une des rares encore en activité. « À l’origine, la société d’émulation s’intéressait à l’agriculture, à la médecine et à l’histoire. Jusqu’en 1857, elle avait également la charge du musée du Jura, avant de s’en séparer au profit de la ville de Lons-le-Saunier, pour devenir le musée municipal. En 1852, l’association est également reconnue d’utilité publique par décret du 28 juin », retrace Jean-Luc Mordefroid, président de la Société d’émulation du Jura, dont le siège demeure aujourd’hui encore dans la ville préfecture.

200 ans après sa création, la SEJ s’intéresse particulièrement à l’histoire et à l’archéologie et à leurs vulgarisations auprès du grand public, à travers des conférences bimensuelles et un volume les résumant chaque d’année. Avec 420 membres, dont la moitié résident à l’extérieur du département ; professionnels, ou anciens résidents jurassiens, gageons que cet anniversaire sera un succès.

Le programme :

· 9 h 30 : Accueil des participants.

· 10 h : Mots de bienvenue ; Jean-Luc Mordefroid, président de la Société d’émulation du Jura ; M. le Président du Conseil départemental ; M. le Maire de Lons-le-Saunier.

· 10 h 30 – 11 h 15 : Nicole Lemaître, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université Paris I, présidente de la section « Histoire du monde moderne et des révolutions » du Comité des travaux historiques et scientifiques, présidente d’honneur du comité scientifique : « La recherche sur la France savante au Cths »

· 11 h 15 – 12 h : Claude-Isabelle Brelot, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Lyon II, présidente du comité scientifique : « Les émulateurs du Jura : présentation de la base de données »

· 14 h – 17 h 15 : Tables rondes.

· 17 h 15 : vin d’honneur & présentation du site Internet de la Société.