« Le but de notre SCIC n’est pas uniquement lucratif ; nous ne sommes pas là pour faire fructifier un capital, mais pour travailler ensemble pour l’intérêt général. » Nathalie Barnoin, directrice générale de Rénovons l’affirme, leur engagement est militant. « Nous avons constaté l’absence d’une société de maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique et de la basse consommation sur le territoire du Jura, qui accompagne physiquement les propriétaires sur le terrain et qui ne se situe pas uniquement sur le conseil. »

Ainsi la SCIC, qui sera inaugurée jeudi 26 janvier 2017 à 18 heures au Carrefour de la Communication de Lons-le-Saunier, se présente comme une coopérative qui regroupe entreprise de rénovation, artisans, association, et fabriquant de matériaux écologiques. « Notre but est de proposer un menu à la carte pour les propriétaires qui voudraient faire rénover leur logement ; ça va de l’audit global qui permet de définir l’état de santé énergétique d’un bâtiment, à l’accompagnement et au suivi d’entreprise pour les chantiers de rénovation. »

Éviter l’inutile

Des prestations qui vont de 1 440 euros pour un audit global à 3 000 euros environ pour un accompagnement complet. « C’est certes une somme qui s’ajoute au coût global des travaux, mais qui permettra de faire baisser la facture finale. Admettons qu’une personne n’y connaisse rien en rénovation énergétique, elle pourra facilement passer à côté d’aides d’État auxquelles elle aurait pu prétendre, en plus de faire des travaux donc l’impact sera limité en terme d’économie et d’écologie. Changer sa chaudière, ses fenêtres, installer une pompe à chaleur n’est peut-être pas nécessaire, lorsqu’une simple isolation de la toiture est à refaire. »

Investit si bien écologiquement que localement, la SCIC Rénovons privilégie les entreprises locales, aussi bien que les matériaux biosourcés, le circuit cour et plus généralement, l’économie sociale et solidaire.