Il y a quelques jours, les cadets et les minimes du Vél’Haut-Jura Saint-Claude se sont déplacés en Espagne pour un stage de préparation. Celui-ci a permis aux jeunes cyclistes de rouler entre 600 et 700 km en une semaine ; avec la surprise d’être rejoints sur une séance par un prestigieux sociétaire du club, le coureur professionnel de l’AG2R La Mondiale, Alexis Vuillermoz qui se trouvait lui aussi outre frontières.

Vendredi 10 mars en fin de journée, la quasi-totalité des 70 licenciés du Vél’Haut-Jura Saint- Claude étaient réunis cette fois dans les locaux des cycles Burdet chez Pierre-Etienne Richard, pour la distribution des nouveaux équipements financés par les partenaires du club comprenant un cuissard et un maillot.

La saison comprendra plusieurs temps forts avec un gros week-end les 1er et 2 avril à Maisod. Le club organisera le samedi après-midi une course pour les cadets et le dimanche une compétition pour les poussins, les pupilles, les benjamins et les minimes qui sera qualificative pour les championnats de France qui se dérouleront à Narbonne, avec au programme : cyclo-cross, course sur route, mécanique et sprint.

Pour le bon déroulement de ces deux journées, le club mobilisera tous ses licenciés en espérant le renfort de bénévoles supplémentaires. Le 28 mai ensuite, c’est à Lavans-les-Saint-Claude que les vététistes auront rendez-vous le matin pour la coupe de Bourgogne/Franche-Comté qui réunira les coureurs dans les catégories de cadets à masters.

La semaine suivante, retour à la route le 4 juin entre Meussia et Les Ronchaux pour une nouvelle édition de la montée Serge-Vernier (comptant pour le challenge des monts et lacs 2017).

Et puis, durant cette petite réception, Michel Duraffourg a lancé un appel à 10 volontaires pour participer le 8 juillet prochain, aux 10 derniers kilomètres de l’étape du Tour de France entre Dole et Lamoura.