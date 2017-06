En février dernier, un mur de soutènement de la RN5, situé dans les Gorges de la Lemme, à hauteur de Chaux-des-Crotenay, s’effondrait, sans faire heureusement aucune victime. Une situation qui a laissé place à plusieurs mois de travaux qui se termineront à la fin du mois de juin. « Les délais à tenir étaient relativement courts et nous avons dû travailler d’arrache-pied pour finir dans les temps. Les temps d’études et de validations des travaux ont été raccourcis et cinq ouvriers travaillaient toute la semaine sur place, parfois même les samedis ; c’était un sacré chalenge, mais tout s’est bien passé », explique Thomas Villalba, responsable du district de Besançon à la DIR Est. Une vingtaine de mètres de mur a ainsi dû être consolidée, à la verticale, « rendant bien souvent les travaux acrobatiques ».

Mais au début du mois, c’est un nouvel affaissement de mur qui s’est produit, 300 mètres en aval du premier. Plus léger, celui-ci n’entraînera pas de report de la rouverture de la RN5, même si la préfecture indique qu’« une gêne à la circulation pourrait être toutefois occasionnée, durant ces travaux de consolidation, par la pose de feux alternatifs ». Des travaux d’urgence provisoire qui seront effectués dans les prochains jours et qui permettront donc la circulation des véhicules sur l’ensemble de la chaussée.