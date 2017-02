Economie. Investissements massifs.

C’est dans un Oppidum rempli (près de 200 élus), que la comcom « Champagnole Nozeroy Jura » a poursuivi sa genèse le 24 janvier. Outre la désignation de conseillers au sein d’organismes extérieurs (office de tourisme, centre hospitalier, collèges, lycée, etc.), l’assemblée au grand complet a créé 13 commissions chargées d’assurer le développement et la pérennité du territoire. Au-delà de cet aspect protocolaire, les vœux de Clément Pernot ont retenu l’attention de l’auditoire. « Nous sommes réunis par la force des baïonnettes du gouvernement et des législateurs » a-t-il lancé en introduction, ajoutant : « la perversion du système imaginé par nos amis parisiens, c’est que le supplicié s’applique le supplice ».

10 millions € sur 3 ans

Vilipendant une fois de plus la loi Notre, le président de la comcom a néanmoins fait part de grands projets : « Grâce aux programmes Leader, 10 millions € seront investis sur trois ans dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de l’énergie. A ce propos, une étude sera bientôt rendue ». Cette étude pourrait faciliter le déploiement de la méthanisation et de chaufferies bois, sous réserve de posséder les ressources suffisantes. Autre grand projet : la nouvelle zone commerciale. « Des travaux de démolition…/… ont permis de libérer cette friche industrielle de nombreuses pollutions (amiante) ».

« J’aime l’azuré et le crapaud calamite !»

Une avancée qui hélas se fait désirer du côté de la ZA de Montrond. Très en verve, Clément Pernod a assuré, goguenard : « le papillon azuré et le crapaud calamite, je les aime autant que n’importe qui ! », ironisant par ailleurs « On va bloquer l’extension de cette zone pendant quelques mois, voire quelques années, mais ce n’est pas grave : les entreprises ont plein de travail, c’est le plein-emploi en France !». Le président a également passé en détail les grandes réalisations communautaires de 2016 : inauguration de l’école de la Fresse « un grand moment de bonheur… /…qui a acté notre prise de compétence scolaire », déploiement du haut-débit (en particulier sur les communes de Crotenay, Chaux-des-Crotenay, Saint-Germain), inauguration du centre aquatique « Les Tritons ». A ce sujet, Clément Pernot a affirmé : « Seule la comcom pouvait le faire, et débloquer 8 millions € pour permettre à tous nos gamins de savoir nager en entrant en sixième ». D’après lui, seules les comcom auront assez de moyens à l’avenir pour porter les équipements sportifs. Toujours dans le sport, reste au tour de France de susciter à nouveau l’enthousiasme le 8 juillet 2017, comme en 2016. Pour conclure, le président de 63 communes a lancé un challenge : « Ce qu’on nous a imposé à la hussarde, nous allons le transformer positivement pour qu’on dise partout dans le Jura : Champagnole Nozeroy Jura est une réussite ».

Stéphane Hovaere