Arbois, Finette, serveuse, Joëlle Curie

Jeudi 26 octobre à la Taverne de La Finette. Joëlle Curie dite « Jo », pour qui l’heure de la retraite a sonné, avait invité ses collègues à une petite cérémonie sympathique et conviviale. La serveuse est arrivée à La Finette en 1984, par hasard pourrait-on dire, mais pas tout à fait. Auparavant, elle avait travaillé à partir de 1974 aux Établissements Henri Maire (deux ans au service publicité et huit ans à la comptabilité). Puis vint le jour où elle rêva d’une nouvelle voiture, mais pour ce faire un complément de salaire s’imposait, aussi décida-t-elle de faire des « extras » dans la restauration. Et de restaurants en restaurants, l’opportunité se présenta à elle d’occuper un poste de serveuse à La Finette, appartenant à l’époque à Henri Maire. Elle n’hésita pas longtemps, quitta son poste administratif et se consacra pleinement à son nouveau métier où elle s’épanouit au contact de la clientèle durant 33 ans. Mardi 31 octobre, elle a effectué son dernier service et a commencé une retraite heureuse où le sport (vélo et marche) tiendra une grande place. « Jo » va s’adonner également au bricolage dans l’atelier de son père, puis elle aura le temps de voyager, d’aller visiter ses amis de Bretagne, Marseille… et de les recevoir.