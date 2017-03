La réforme de la carte nationale d'identité ne passe pas

Carte identité. Réforme.

À partir du 22 mars, l’établissement des cartes d’identité nationale (CNI), ne pourra plus se faire que dans certaines mairies équipées d’un dispositif pour recueillir les données biométriques. Dans le Jura, seules quatorze communes possédant ce dispositif de recueil seront habilitées à réaliser ces opérations qui visent aussi les demandes de passeport. Pour le secteur de la com’com Bresse Haute Seille, c’est Bletterans qui se chargera de ce travail, sans condition de lieu de résidence de la part des demandeurs. L’arrêté ministériel en date du 9 février 2017, a pris de court les municipalités. Mais au-delà de la rapidité de mise en œuvre de cette mesure, de nombreux maires ont manifesté leur mécontentement, y voyant une atteinte à leurs compétences. C’est d’abord la perte de contact avec leurs administrés qu’ils ont mis en avant.

Une régression du service public

Venir faire une demande de carte d’identité à la mairie était l’occasion d’établir un contact. L’association des maires du Jura s’est émue de cette situation et son bureau réuni le 15 février 2017 a décidé à l’unanimité de soumettre à tous les maires du département une motion, afin de protester sur le principe et les modalités relatives à la fin de la délivrance des cartes d’identités. De nombreuses communes ont donc signé cette motion dénonçant une régression du service public. A Bletterans, le maire François Perrodin a fait adopter le 16 mars cette motion en conseil municipal, d’une part par solidarité avec ses collègues, mais pour aussi protester contre l’accroissement de travail induit.

250 h de travail en plus

Cette mesure se traduira par une surcharge de travail pour établir plus de 600 cartes par an, soit 250 heures de travail supplémentaire que ses services ne pourront absorber, sauf à embaucher du personnel supplémentaire dont le coût ne sera pas couvert par la « généreuse » indemnité de l’Etat (3 550 € par an).

Même si cette motion envoyée en préfecture n’a que peu de chance d’aboutir, c’est un cri très fort lancé à l’État afin qu’il « prenne en compte la spécificité des territoires ruraux et les efforts faits par ceux-ci pour compenser la disparition de nombreux services publics, et la complication supplémentaire imposée aux habitants ruraux », comme rappelé dans la motion.

Pour Robert Bailly, maire de Relans : « On n’a pas voulu faire les fusions pour créer des communes nouvelles, aujourd’hui on cherche par tous les moyens à nous faire disparaître. »