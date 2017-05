Soucieuse d’améliorer la qualité du cadre de vie dans les entrées de la ville, et pour améliorer le confort des usagers, la Municipalité a décidé d’engager d’importants travaux de réfection de la rue de la République dans le quartier du Bas de Morez, du n°1 au n°106. Ces travaux concernent à la fois la réfection de la voie, des trottoirs et des bordures, ainsi que le renouvellement des conduites d’eau potable avec la mise en séparatif de l’eau pluviale et la mise en place de fourreaux d’attente pour la fibre optique devant chaque pas-de-porte. En complément, pour la sécurité des piétons, trois plateaux surélevés seront aménagés afin de limiter la circulation à 30 km/ heure, des passages pour piétons supplémentaires seront matérialisés et certains carrefours seront sécurisés. En termes d’accessibilité, les passages de trottoirs seront abaissés pour faciliter la circulation des fauteuils roulants et des poussettes. Ils seront également équipés de passages podotactiles.

Une circulation alternée

Ces travaux débuteront le 29 mai prochain. Le chantier se déroulera en trois phases d’avancement successives pour une durée totale de 26 semaines. La circulation se fera par feux tricolores alternés, afin de permettre la continuité des différentes activités. Tout sera également mis en place pour que les particuliers puissent accéder à leur entrée de maison et à leur garage. Une fois que cette partie de route départementale sera terminée, une autre phase débutera au printemps de 2018 du pont des Douanes à la place Lissac, à nouveau en tronçons successifs. Le coût total des deux tranches de travaux s’élève à 2,2 m € qui bénéficieront de subventions de l’Etat, du conseil régional et de l’Agence de l’eau. Le maire Laurent Petit attend la réponse du Conseil départemental.

> En raison de contraintes techniques liées au réseau d’eau pluviales, et suite à la réunion de chantier qui a eu lieu mardi 23 mai, les travaux se dérouleront dans le sens inverse à celui annoncé.

Les travaux commenceront donc au niveau du 33 Rue de la République (carrefour de la Rue Gambetta) et descendront jusqu’au 1 rue de la République.