Le conseil communautaire de Champagnole Nozeroy Jura a statué sur divers points d’actualité lors de sa session du 1er mars avec de gros changements à la clé. Revue de détails.

Le développement économique au cœur des préoccupations

95.000€ : c’est le prix pour agrandir la future zone d’activité commerciale chère au président Clément Pernot. Proche du Super U, l’emprise de la RDTJ (Régie Départementale des Transports du Jura) rue René Cassin (soit 3.190 m2) sera désormais libre pour d’autres projets. L’établissement public (émanation directe du conseil départemental qui passera bientôt sous la férule de la région) a en effet accepté d’être transféré sur la ZI « La Planchette » (derrière Jurasciure) sur un terrain plus grand (9000 m2), acquis au tarif de 7 €/m2. Ce qui lui permettra selon Clément Pernot d’être « mieux placé, la circulation étant désengorgée du flux de voitures ». Pour lui, ce prix se justifie à la fois par l’activité (de services) de la RDTJ et la nature de l’opération (un transfert n’engendrant pas de création d’emploi). « Un tarif de 3,50 €/m2 a été consenti à des industriels créant des emplois, pour les activités commerciales le tarif se monte en principe à 30 €/m2 ». Les règles du jeu semblent donc désormais claires, tout comme la politique économique de la Comcom : « On n’est pas là pour assassiner les gens, mais pour les accompagner. C’est comme cela que le bassin champagnolais a continué à croître alors que d’autres périclitaient ».

La chasse aux subventions : oui mais…

« Il y a beaucoup d’aides financières à prendre, c’est une chance pour notre territoire » : Pierre Brégand, vice-président en charge de l’environnement souhaite que les communes soient informées de l’existence de cette manne providentielle (jusqu’à 80 % de subventions pour les contrats ruralité). « Sur le contrat de territoire 2015-2017 nous avons obtenu 132.000 € sur les 258.000 € possible ». Mais Clément Pernot a mis en garde l’assemblée : « il faut parfois dépenser 10 millions pour en gagner 2 ». Dans un contexte marqué par les restrictions budgétaires, le président a rappelé que chaque euro était compté et que la « chasse aux subventions » devait s’opérer avec discernement.

Le transfert des droits d’urbanisme boycotté par les communes

Une question pour le moins brûlante s’est invitée à l’ordre du jour : aux termes de la loi Alur (Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), les Plu (Plans locaux d’urbanisme) deviendront intercommunaux. En d’autres termes, les maires perdraient le droit de décider de l’aménagement de leur commune au profit de la comcom. De nombreuses voix se sont élevées pour s’opposer à ce transfert : « 25 % des communes, rassemblant au moins 20 % de la population doivent voter contre avant le 27 mars, faut de quoi il sera trop tard ! ». Guy Saillard, maire de Champagnole s’est dit prêt à agir, en même temps qu’une vingtaine de bras se levaient dans la salle. Reste à réunir les conseils municipaux dans l’urgence, le timing imposé par le législateur étant de toute évidence trop serré pour les élus locaux, qui préfèrent d’abord adopter le Scot (schéma de cohérence territoriale) avant le Plui.

« Une compétence tourisme pleine et entière »

Aux termes de la loi Notre, la comcom dispose désormais de la compétence tourisme. « Cela ne change rien » a assuré Clément Pernot, avant de préciser sa pensée : « avant l’office du tourisme Jura Monts rivière fonctionnait par délégation, aujourd’hui on reprend le fonctionnement de manière pleine et entière ». Le Conseil communautaire a approuvé en parallèle la création d’un poste de responsable du pôle tourisme, afin de mettre en œuvre la politique choisie par Champagnole Nozeroy Jura.

Un parking de 87 places à côté du « Jouef »

Après la démolition en 2016 du bâtiment situé 5 rue Victor Bérard, les véhicules auront désormais plus de place pour accéder aux nombreux organismes hébergés par le Jouef (Comcom, centre de gestion du Jura, chambre d’agriculture, Sictom, AIST 39 et à l’avenir trésorerie). La vaste emprise sera en effet goudronnée et clôturée (barrières). Celles-ci pourraient toutefois être ouvertes le soir pour permettre aux riverains de l’utiliser.

Stéphane Hovaere